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Молдавия заявили о готовности к мобилизации при высоком потоке беженцев

Власти Молдавии готовы ввести в стране мобилизацию в случае увеличения потока беженцев из Украины или если боевые действия дойдут до границы страны. Об этом в эфире телеканала TVR Moldova заявил министр обороны страны Анатолий Носатый.

«Для введения мобилизации необходимы радикальные изменения на украинском фронте: если военные действия дойдут до границ Молдавии, будут изменения в миграционных потоках из Украины или мы заметим массовое передвижение вооруженных сил в зоне боевых действий», — сказал Носатый.

Также министр затронул инцидент с пролетом трех российских ракет над территорией Молдавии. По словам Носатого, безопасность Молдавии зависит от успехов вооруженных сил Украины (ВСУ). На вопрос журналиста, может ли НАТО обеспечить Молдавию свои зонтиком ПВО, Носатый ответил, что дискуссии на эту тему начались после инцидента 10 октября. 

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил об обстреле энергетической инфраструктуры по всей стране. Утром того же дня власти Киева и области, а также Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской и Сумских областей сообщили о взрывах.

В тот же день власти Молдавии сообщили, что несколько российских ракет пролетели над территорией страны. Ракеты были запущены с кораблей, находящихся на Черном море. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. В ведомстве назвали произошедшее серьезным и прискорбным инцидентом, вызывающим дополнительную напряженность.

Теги
Молдавия Украина беженцы мобилизация
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