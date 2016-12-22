Медведев напомнил о жившем десятилетиями под санкциями СССР

Ограничения США и стран ЕС не являются для России «вопросом жизни и смерти», отметил глава правительства. Просить отменить санкции против российских компаний и бизнесменов Москва, по словам Медведева, не будет

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Глава российского правительства Дмитрий Медведев сравнил санкционный режим в отношении России с советским периодом. СССР, как напомнил премьер, десятилетиями жил под ограничениями — «и ничего». Такую точку зрения Медведев высказал на пресс-конференции по итогам переговоров со своим бельгийским коллегой Шарлем Мишелем. Встреча состоялась на полях форума «Азия — Европа» (АСЕМ), передает ТАСС.

«Для нас все эти санкции — это не вопрос жизни и смерти», — отметил Медведев. «Не мы все эти санкции начали, и не нам прекращать их действие», — заметил он, подчеркнув, что если европейские партнеры хотят их прекратить — «пусть прекращают». «Не хотят — мы будем жить и дальше с санкциями», — подчеркнул премьер.

При этом отказ от ограничений в отношении России он назвал «взаимовыгодным делом». «Но мы вовсе не должны убеждать наших партнеров что-то отменить, нам это не нужно», — заверил Медведев, добавив, что если «наши европейские коллеги» нуждаются в отмене санкционного режима, «они сами должны выйти с этой инициативой».

Ограничения против российских компаний, а также физических лиц власти ЕС и США впервые ввели в 2014 году в связи с ситуацией на востоке Украины. Санкции тогда касались крымского референдума и «оккупации» полуострова, а также нарушения суверенитета Украины. Впоследствии США ввели собственные ограничения, касавшиеся предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы 2016 года. После этого санкции против России неоднократно расширялись и продлевались.

В последний раз ЕС продлил санкции против 155 физических лиц и 44 организаций в сентябре. Ограничения будут действовать по меньшей мере до 15 марта. США масштабно расширили свой черный список в апреле. Ограничения стали самыми жесткими с 2014 года, под них попали такие российские бизнесмены, чиновники и главы госкомпаний, как Олег Дерипаска, Владимир Колокольцев, Андрей Костин, Андрей Акимов, Алексей Миллер и Николай Патрушев.

18 октября спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон продолжит регулярно увеличивать санкционное давление на Россию. Новые санкции в отношении Москвы, по его словам, будут приниматься каждые один-два месяца.