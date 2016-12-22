ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,54 65,04 EUR Нал. 76,33 74,78 USD Бирж. 65,82 +0,32 EUR Бирж. 75,43 +0,14 USD ЦБ. 65,72 +0,32 EUR ЦБ. 75,57 -0,08 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6620,00 -118,90 IMOEX 2378,62 -1,36% RTSI 1140,17 -1,95% Brent 79,61 -0,19% DJIA 25378,27 -1,28% Nasdaq 7485,14 -2,06%
Рост экономики Китая упал до минимума с 2009 года
Лента новостей
Минздрав предложил включить в план Белоусова проекты по борьбе с раком 07:00, Общество Рост экономики Китая упал до минимума с 2009 года 06:48, Политика Китай вслед за Россией и ЕС попросил помощи ВТО в разрешении спора с США 06:28, Экономика Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 06:12, РБК и Philips Госдеп опроверг данные о прослушке Помпео записи убийства журналиста WP 05:48, Политика Россия обжаловала решение ЕСПЧ о компенсации участницам Pussy Riot 05:08, Политика Грузия предложила проверить лабораторию Лугара на фоне обвинений в опытах 04:50, Политика В аэропорту Якутска объявили эвакуацию из-за дымовой шашки 04:03, Общество Центробанк отозвал лицензию у иркутского банка 03:50, Финансы Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 03:43, РБК и Сбербанк В Киеве не обнаружили следов посещения «отравителями Скрипалей» Украины 03:35, Политика Полиция в лесу близ Стамбула начала поиски останков убитого журналиста WP 02:59, Общество СМИ узнали об отказе британской инвесткомпании покупать сеть ТЦ в России 02:55, Бизнес Пентагон усомнился в словах Путина о похищении 700 человек в Сирии 02:33, Политика Каракас объявил поверенную в делах Эквадора персоной нон грата 01:58, Политика Песков рассказал о роли «химии» в отношениях Путина с мировыми лидерами 01:30, Политика Полиция назвала очаг крупного пожара в 16-этажном доме в Екатеринбурге 01:24, Общество Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 00:53, РБК и Инвитро Colgate остановил свой завод в Венесуэле из-за дефицита картонных коробок 00:49, Бизнес Суда в Азовском море предупредили об упавших в воду летчиках Л-39 00:31, Общество США назвали принципы новой политики в Восточной и Центральной Европе 00:19, Политика Bloomberg рассказал об отказе России бойкотировать саудовский форум 00:12, Политика 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 18 окт, 23:45, РБК и Volkswagen Рогозин поручил включить видеокамеры в экипировку сборщиков ракет 18 окт, 23:30, Политика Ольга Романова сообщила о регистрации Минюстом клона «Руси сидящей» 18 окт, 23:30, Общество Адвокат фигуранта дела вице-премьера Крыма назвал вменяемую сумму взятки 18 окт, 23:19, Политика В Екатеринбурге загорелся 16-этажный дом 18 окт, 23:11, Общество С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 18 окт, 22:45, РБК и Canon
Рост экономики Китая упал до минимума с 2009 года
Политика, 06:48
0
Рост экономики Китая упал до минимума с 2009 года

Экономический рост Китая в третьем квартале показал самые слабые показатели с момента финансового кризиса 2009 года, сообщает Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики.

В третьем квартале ВВП Китая вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, во втором квартале рост составил более 6,7%. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что экономика Китая с июля по сентябрь вырастет на 6,6%.

Показатель роста ВВП оказался самым слабым квартальным ростом в годовом выражении с момента первого квартала 2009 года — разгара мирового финансового кризиса, отмечает агентство.

«Тенденция замедления усиливается, несмотря на обещания китайских властей поощрять внутренние инвестиции для поддержки экономики. Внутренний спрос оказался слабее неожиданно устойчивого экспорта», — сказал в беседе с Reuters старший экономист по развивающимся рынкам токийской SMBC Nikko Securities Кота Хираяма.

В торговой войне США и Китая прошел новый раунд повышения пошлин
Политика

Замедление роста китайского ВВП происходит на фоне торговой войны между США и Китаем, замечает агентство. Вашингтон ввел ввозные пошлины на ряд китайских товаров, Пекин был вынужден ввести ответные меры. Обе страны уже неоднократно вводили ввозные пошлины друг против друга. 

«Заглядывая в будущее, экономические перспективы не оптимистичны. Экспорт столкнется с дальнейшими сложностями из-за тарифов США», — сказал аналитик из Hwabao Trust Shanghai​ Ние Вэн. «В следующем году рост ВВП, вероятно, замедлится до 6-6,2%», — прогнозирует он.

Теги: Китай , ВВП
Главное
Счетная палата раскритиковала работу судебных приставов Общество
Материалы по теме
В Китае пообещали не использовать девальвацию валют для торговых войн Политика
Глава JP Morgan назвал противостояние США и Китая торговой перестрелкой Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter