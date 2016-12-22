Жириновский потребовал от Матвиенко вернуть пост сенатору из ЛДПР

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский потребовал вернуть сенатору Елене Афанасьевой должность зампредседателя комитета в Совфеде. В партии отставку связали с ее голосованием против пенсионной реформы

Владимир Жириновский (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к спикеру верхней палаты Валентине Матвиенко с требованием вернуть члена партии ЛДПР, сенатора от Оренбургской области Елену Афанасьеву на должность зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Подлинность письма РБК подтвердили в пресс-службе партии.

Возвращение Афанасьевой на этот пост «способствовало бы гармонизации рабочих отношений внутри коллектива Совета Федерации и не стало бы в дальнейшем предметом широкого обсуждения общественности», считает Жириновский.

Сенатор покинула свой пост после заседания комитета по законодательству в начале октября. «Сотрудники аппарата Совета Федерации обращались к Афанасьевой Е.В. с настойчивой просьбой подать заявление об освобождении от должности, поясняя необходимость таких действий тем, что [ее] позиции при голосованиях по некоторым воnросам расходятся с большинством на заседаниях Совета Федерации и это совершенно не допустимо», — отметил в своем обращении Жириновский.

В партии рассказали РБК, что связывают ее отставку с тем, что она проголосовала против закона о пенсионной реформе, а также «неоднократно голосовала по разным вопросам не так, как большинство сенаторов, а так, как ранее по этому же законопроекту голосовала фракция ЛДПР в Госдуме». Источник в верхней палате объяснил освобождение Афанасьевой от должности тем, что руководство Совфеда осталось недовольно ее работой на Втором Евразийском женском форуме, прошедшем в Санкт-Петербурге в конце сентября.

Пресс-служба Матвиенко и сама Афанасьева отказались от комментариев РБК. Председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас сказал РБК, что Афанасьева сама решила покинуть свой пост, а почему — ему не известно.

Голосование в верхней палате за закон о пенсионной реформе произошло в ходе пленарного заседания 3 октября. Ее поддержали 149 сенаторов, пятеро проголосовали против, трое воздержались.

Сенатор Антон Беляков выразил беспокойство, что после принятия закона возникнет «дискриминация» при приеме на работу людей «более молодого» возраста. Также раскритиковал закон сенатор Вячеслав Мархаев, который назвал его направленным на «развал благосостояния» российского населения. Спикер Совфеда Матвиенко охарактеризовала документ как полностью скорректированный и сбалансированный. В тот же день закон подписал президент.

Сенатор Елена Афанасьева родилась в Оренбурге, ей 43 года. Она окончила Оренбургский государственный педагогический университет и полгода проработала учителем истории. В 2003 году она стала депутатом Госдумы IV созыва по федеральному списку ЛДПР, а в ​2004 году участвовала в выборах мэра Оренбурга, на них она набрала 1,5% голосов.

В октябре 2005 года Афанасьева была назначена министром образования Калининградской области, но уже через несколько дней покинула этот пост. Жириновский объяснил это тем, что «она не хочет исполнять должность министра образования». С 2006 года исполняла обязанности зампредседателя фракции ЛДПР, вошла в состав V и VI созыва Госдумы. В 2014 году правительство Оренбургской области делегировало ее в Совфед.