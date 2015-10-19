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Турция назвала сдерживающей мерой уничтожение дрона на границе с Сирией
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Турция назвала сдерживающей мерой уничтожение дрона на границе с Сирией
Операция в Сирии, 19 окт 2015, 13:40
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Турция назвала сдерживающей мерой уничтожение дрона на границе с Сирией
Беспилотник, сбитый Турцией на границе с Сирией, был российского производства, но мог принадлежать как сирийским властям, так и курдским повстанцам, заявил премьер Ахмет Давутоглу. Он надеется на «сдерживающий эффект»
Беспилотник, сбитый Турцией на границе с Сирией (Фото: Global Look Press)

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в прямом эфире телеканала AHaber прокомментировал события пятницы, когда турецкие ВВС сбили беспилотный летательный аппарат (дрон) на границе Турции. Он впервые заявил, что это был беспилотник российского производства. Ранее со ссылкой на турецких военных с таким утверждением выступали СМИ, называя конкретную марку — «Орлан-10».

Как сказал турецкий премьер, дрон мог принадлежать как войскам сирийского президента Башара Асада, так и курдским повстанцам или другим силам.

Давутоглу добавил, что удар по беспилотнику имел «сдерживающий эффект». Премьер выразил надежду, что Россия будет впредь действовать более осторожно, напомнив о нарушениях воздушного пространства в прошлом.

В начале октября Турция дважды обвиняла российские боевые самолеты в нарушении своего воздушного пространства. НАТО назвало поведение российской авиации «опасным и безответственными». Россия объяснила нарушение воздушного пространства Турци​и плохими погодными условиями.

В пятницу, 16 октября стало известно, что турецкие ВВС сбили беспилотник недалеко от границы с Сирией. Удар по объекту был произведен после трех предупреждений. Сообщалось, что дрон зашел в турецкое воздушное пространство со стороны границы с Сирией на глубину 2–3 км.

Видео: РБК

Вскоре после первых сообщений об этом представитель Минобороны России заявил, что все российские дроны, участвующие в военной операции в Сирии, либо выполняют боевые задачи, либо находятся на авиабазе.

Позже начальник главного оперативного управления Генштаба Андрей Картаполов официально заявил, что сбитый беспилотник не принадлежит России. «А вот чей он, этот сбитый беспилотник — или догадайтесь, или выясняйте сами», — говорил Картаполов.

Представитель компании, выпускающей беспилотники «Орлан-10», в пятницу называл провокацией фото в турецких СМИ с утверждением, что на них изображен произведенный на предприятии дрон.

Автор: Мария Лейва.
Теги: Турция , беспилотник , Ахмет Давутоглу , Россия , воздушное пространство
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