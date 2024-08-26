Почему Израиль и «Хезболла» решили избежать большой войны

25 августа между Израилем и ливанской «Хезболлой» произошел самый значительный обмен ударами с лета 2006 года. Но вопреки всем опасениям стороны избежали новой войны в регионе. Подробнее — в материале РБК

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26 августа после непродолжительного затишья, последовавшего за воскресным обменом ударами между Израилем и «Хезболлой», израильская армия вновь атаковала цели на территории соседнего Ливана. Удары были нанесены по приграничной деревне Таир Харфа и прибрежному городу Сидон. В нем целью Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) был, как сообщается, один из командиров палестинской группировки ХАМАС. По данным ливанских медиа, он выжил. На севере Израиля в понедельник также вновь звучали сирены ракетной тревоги.

Результаты обмена ударами между Израилем и «Хезболлой»

В воскресенье случился самый масштабный с октября 2023 года обмен ударами между ЦАХАЛ и дислоцирующейся в Ливане «Хезболлой», а по оценкам Financial Times и BBC, — и со Второй Ливанской войны 2006 года. В израильской армии заявили, что атаки несли превентивный характер: незадолго до операции разведка узнала о планах «Хезболлы» нанести массированный удар по северу Израиля. В еврейском государстве было объявлено особое положение: аэропорт Бен-Гурион приостановил работу на пару часов, власти закрыли пляжи, отменили развлекательные мероприятия и открыли бомбоубежища, призвав население к бдительности.

Около 5:00 утра около 100 истребителей военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по более чем 270 целям в 40 различных локациях на юге Ливана, уничтожив, по сообщению ЦАХАЛ, тысячи ракет и ликвидировав по меньшей мере шесть членов «Хезболлы». Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари уточнил, что примерно 90% пораженных целей были ракетами малой дальности, нацеленными на север Израиля. По его словам, ливанской группировке удалось запустить около 230 ракет и несколько десятков беспилотников. «Большинство из них либо упали на пути к израильской территории, либо приземлились на открытой местности, либо были перехвачены системами ПВО ВВС Израиля и кораблями ВМС Израиля», — сказал Хагари.

«Хезболла», впрочем, утверждает, что 340 ракет и десятки дронов поразили 11 военных объектов Израиля (в ЦАХАЛ отдельно подчеркнули, что военные объекты на севере и в центральной части Израиля никак не пострадали от ракетного удара). В качестве возможной цели также рассматривалась база ЦАХАЛ неподалеку от Герцлии, на которой расположено разведывательное управление «Моссад», но в последнюю минуту «Хезболла» отказалась от этого плана, опасаясь жесткого ответа, сообщает израильское Армейское радио.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла опроверг заявления ЦАХАЛ о том, что превентивные удары уничтожили пусковые установки и сорвали атаку. Он заявил, выпущенные группировкой снаряды и дроны достигли «намеченных целей» и «военная операция сегодня завершена». В «Хезболле» также сообщили, что в результате израильских ударов погибли лишь два члена группировки.

Поддерживающий «Хезболлу» Иран заявил, что атака группировки якобы застала Израиль врасплох. «Несмотря на всестороннюю поддержку таких государств, как Соединенные Штаты, Израиль не смог предсказать время и место ограниченного и управляемого ответа сопротивления. Израиль утратил свой потенциал сдерживания», — написал официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани в X 26 августа, отметив, что баланс сил в регионе сместился не в пользу Израиля. К поздравлениям в адрес «Хезболлы» также присоединились ХАМАС и йеменские повстанцы-хуситы.

Открывая заседание военно-политического кабинета в воскресенье, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что утренние удары по Ливану — «еще не конец истории». «Насралла в Бейруте и [верховный лидер Ирана Али] Хаменеи в Тегеране должны знать, что это дополнительный шаг к изменению ситуации на севере и безопасному возвращению наших жителей в свои дома», — пригрозил он. В понедельник ЦАХАЛ действительно возобновила удары по югу Ливана, но они пока носят ограниченный характер. Глава МИД Израиля Исраэль Кац обратился к мировому сообществу за поддержкой и отметил, что его страна «не стремится к полномасштабной войне и будет действовать в соответствии с развитием событий на местах».

С октября прошлого года, когда началась война между Израилем и ХАМАС, «Хезболла» регулярно наносит «удары солидарности» по северным израильским районам, а ЦАХАЛ обстреливает позиции группировки. Из-за этого свои дома были вынуждены покинуть около 60 тыс. израильтян и более 110 тыс. ливанцев. В начале июня ракетные удары «Хезболлы» привели к сильным лесным пожарам в Израиле, после чего израильское военно-политическое руководство публично заявило о готовности «перейти от обороны к нападению». Но обстановка на севере Израиля продолжала накаляться. В результате боевых действий погибли 49 израильтян и свыше 560 человек в Ливане, преимущественно боевиков шиитской группировки.

Почему Израиль и «Хезболла» не стали развязывать полноценную войну

Последний виток эскалации начался 27 июля, когда «Хезболла» совершила очередной ракетный обстрел северной части Израиля. Как утверждают израильские власти, одна из ракет упала на футбольное поле в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате погибли 12 детей из общины друзов. «Хезболла» вначале заявила о поражении военной цели вблизи этого населенного пункта, а позднее настаивала, что непричастна к гибели детей.

В ответ 30 июля ЦАХАЛ нанесла удар по пригороду Бейрута, уничтожив Фуада Шукра, одного из самых высокопоставленных оперативников «Хезболлы», военного советника лидера группировки. 31 июля в Тегеране был также убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания — за его ликвидацией, видимо, также стояли израильские власти, однако официально эту информацию они не подтвердили. Иран пригрозил Израилю мощным ответом, а над мечетью Джамкаран в священном для шиитов иранском городе Кум даже был поднят красный «флаг мести» (его также поднимали в январе 2020 года, когда США ликвидировали генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, и в январе нынешнего года, когда был совершен теракт во время траурных мероприятий на его могиле в городе Керман).

Существовали опасения, что к вероятному ответному удару Ирана по Израилю присоединится и поддерживаемая Тегераном «Хезболла» и дальнейшая эскалация спровоцирует на Ближнем Востоке новый полномасштабный вооруженный конфликт. Он мог бы обернуться более разрушительными последствиями, чем во время последнего прямого военного столкновения Израиля и Ливана в 2006 году.

Вторая Ливанская война разгорелась в июле 2006 года, после того как шиитские боевики убили троих и взяли в заложники двоих военнослужащих израильского пограничного патруля. Тогда в боевых действиях, которые продолжались с 12 июля по 14 августа, погибли 100 израильских военных и около 500 боевиков «Хезболлы». Война также привела к масштабным разрушениям на юге Ливана. 11 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию №1701, которая велела сторонам прекратить боевые действия и предписывала очистить район южнее реки Литани от всех вооруженных формирований, кроме миротворческих сил ООН и подразделений регулярной ливанской армии. Израиль утверждает, что «Хезболла» нарушает это требование.

На фоне растущей напряженности на израильско-ливанской границе многие авиакомпании приостановили полеты в Бейрут и Тель-Авив, а несколько стран призвали своих граждан покинуть Ливан (американская дипмиссия советовала воспользоваться для этого любыми доступными рейсами). С начала августа юг Ливана покинули около 12 тыс. человек. Однако спустя почти месяц после убийства Хании Иран так и не нанес удар возмездия по израильской территории (глава МИД исламской республики Аббас Арагчи, впрочем, 26 августа вновь пообещал дать «неизбежный, точный и просчитанный ответ» на действия Израиля).

Обмен ударами между Израилем и «Хезболлой» скорее снизил риски разворачивания более обширной войны, отмечает CNN. Обе стороны заявили о победе, и Ближнему Востоку, видимо, удалось избежать сползания в очередной затяжной конфликт. Wall Street Journal прогнозирует, что в случае сохранения относительного затишья Израиль и «Хезболла» смогут вернуться к привычным ограниченным столкновениям вдоль границы.

В Израиле связывают решение Ирана воздержаться, по крайней мере пока, от «ударов возмездия» с возросшим военным присутствием США в регионе: по указу американского министра обороны Ллойда Остина на Ближний Восток были переброшены дополнительные авианосцы и истребители. Немалую роль сыграли и дипломатические усилия, предпринимаемые США в последние месяцы. Обострение на ливанской границе было предметом обсуждений между Белым домом и руководством ближневосточных стран, в том числе во время недавних визитов советника американского президента Амоса Хохштейна и госсекретаря Энтони Блинкена.

США вместе с другими региональными посредниками — Египтом и Катаром — также смогли перезапустить переговорный процесс, направленный на прекращение огня в секторе Газа и освобождение израильских заложников из плена ХАМАС. Пока достичь существенного прогресса сторонам не удалось, однако именно переговоры, скорее всего, побудили Тегеран не спешить с ударами по Израилю. Постпредство Ирана при ООН заявило на минувшей неделе, что ответ на убийство Хании должен быть «тщательно выверенным, чтобы избежать любых возможных негативных последствий, которые потенциально могут повлиять на предполагаемое прекращение огня». «Хезболла» также утверждает, что откладывала ответ на убийство Шукра, чтобы дать шанс переговорному процессу.