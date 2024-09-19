Тюменский программист стал фигурантом дела о госизмене
Жителя Тюменской области заподозрили в госизмене, сообщили в областном управлении ФСБ. Мужчина «предложил свои услуги в сфере программирования» и «выполнял задания, полученные от иностранной организации», передал ТАСС сообщение спецслужбы. Название этой организации не приводится.
Уголовное дело заведено не по традиционной статье 275 УК, а по 275.1 — «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», она появилась в Уголовном кодексе в июле 2022 года. Об одном из первых дел по ней стало известно в октябре того же года.
Эта статья предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. Прежняя статья о госизмене (275) предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного.
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