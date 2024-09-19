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Политика ,  
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Тюменский программист стал фигурантом дела о госизмене

Мужчине вменили новую уголовную статью 275.1 о сотрудничестве с иностранным государством или организацией. По ней грозит от трех до восьми лет
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Жителя Тюменской области заподозрили в госизмене, сообщили в областном управлении ФСБ. Мужчина «предложил свои услуги в сфере программирования» и «выполнял задания, полученные от иностранной организации», передал ТАСС сообщение спецслужбы. Название этой организации не приводится.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Уголовное дело заведено не по традиционной статье 275 УК, а по 275.1 — «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», она появилась в Уголовном кодексе в июле 2022 года. Об одном из первых дел по ней стало известно в октябре того же года.

Эта статья предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. Прежняя статья о госизмене (275) предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного.

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Теги
госизмена уголовное дело программисты Тюменская область ФСБ
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