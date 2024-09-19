Пентагон заподозрили в тренировке бойцов ВСУ, нарушивших права человека

Генеральный инспектор Минобороны усмотрел в этом нарушение закона Лихи, который запрещает предоставлять американскую военную помощь подразделениям, причастным к нарушению прав человека

Пентагон тренировал подразделение Вооруженных сил Украины, которое может быть причастно к «грубому нарушению прав человека», говорится в отчете о надзоре за помощью Киеву в сфере безопасности с января 2020 года по

февраль 2024-го, опубликованном офисом генерального инспектора Минобороны.

«Сотрудники Минобороны могли злоупотребить выделенными средствами, обучая украинское подразделение, которое

могло совершить грубое нарушение прав человека, что привело к нарушению закона Лихи, поскольку они не предоставили достаточных документов о проведении проверки по закону Лихи в отношении подразделений Вооруженных сил Украины, прошедших подготовку в Министерстве обороны», — говорится в докладе.

О каком именно подразделении и о каком нарушении прав человека идет речь, не уточняется.

Закон, названный в честь сенатора Патрика Лихи, запрещает предоставлять американскую военную помощь подразделениям, причастным к нарушению прав человека.

В июне США сняли запрет на использование американского оружия батальоном «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Американские чиновники в 2018 году запретили «Азову» применять американское оружие, посчитав, что некоторые из его основателей придерживались расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов. В ООН обвиняли батальон в нарушении гуманитарного права. Однако Госдепартамент США заявил, что в ходе проверки на соответствие закону Лихи не нашел доказательств причастности «Азова» к нарушениям прав человека.