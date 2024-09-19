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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон заподозрили в тренировке бойцов ВСУ, нарушивших права человека

Сюжет
Военная операция на Украине
Генеральный инспектор Минобороны усмотрел в этом нарушение закона Лихи, который запрещает предоставлять американскую военную помощь подразделениям, причастным к нарушению прав человека

Пентагон тренировал подразделение Вооруженных сил Украины, которое может быть причастно к «грубому нарушению прав человека», говорится в отчете о надзоре за помощью Киеву в сфере безопасности с января 2020 года по
февраль 2024-го, опубликованном офисом генерального инспектора Минобороны.

«Сотрудники Минобороны могли злоупотребить выделенными средствами, обучая украинское подразделение, которое
могло совершить грубое нарушение прав человека, что привело к нарушению закона Лихи, поскольку они не предоставили достаточных документов о проведении проверки по закону Лихи в отношении подразделений Вооруженных сил Украины, прошедших подготовку в Министерстве обороны», — говорится в докладе.

О каком именно подразделении и о каком нарушении прав человека идет речь, не уточняется.

Закон, названный в честь сенатора Патрика Лихи, запрещает предоставлять американскую военную помощь подразделениям, причастным к нарушению прав человека.

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Фото:Ukrainan Armed Forces / Reuters

В июне США сняли запрет на использование американского оружия батальоном «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Американские чиновники в 2018 году запретили «Азову» применять американское оружие, посчитав, что некоторые из его основателей придерживались расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов. В ООН обвиняли батальон в нарушении гуманитарного права. Однако Госдепартамент США заявил, что в ходе проверки на соответствие закону Лихи не нашел доказательств причастности «Азова» к нарушениям прав человека.

Батальон «Азов» был создан в 2014 году из добровольцев. Подразделение участвовало в боевых действиях на Украине на стороне украинской армии. В 2023 году было включено в состав Национальной гвардии Украины.

Бойцы «Азова» участвовали в боях за Мариуполь весной 2022 года, в том числе за завод «Азовсталь». В мае они сдались в плен. В сентябре того же года азовцев в составе 215 украинских бойцов обменяли на 55 российских военных и украинского политика Виктора Медведчука. Сделка состоялась при содействии Турции. Пять командиров «Азова» должны был остаться там до завершения конфликта «под личные гарантии турецкого президента» Реджепа Тайипа Эрдогана.

Однако в июле прошлого года они вернулись на Украину. Кремль заявил, что таким образом Киев и Анкара нарушили договоренности, Москву не поставили в известность о решении вернуть командиров «Азова» на Украину.

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Елена Чернышова
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