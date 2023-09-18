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Украина ответила на обвинения о подготовке госпереворота в Грузии

МИД Украины отверг обвинения в причастности к планам госпереворота в Грузии
Фото: Thomas Trutschel / Photothek / Global Look Press
Фото: Thomas Trutschel / Photothek / Global Look Press

Украина не имеет отношения к подготовке возможного государственного переворота в Грузии, заявил официальный представитель МИД страны Олег Николенко, передает «Украинская правда».

«Эта информация не соответствует действительности. <...> Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии», — заявил он.

Ранее Служба безопасности Грузии предупредила, что в октябре—декабре 2023 года в стране готовятся беспорядки с целью свергнуть власть насильственным путем по аналогии с Евромайданом, который состоялся на Украине в 2014 году.

Протесты на Украине начались в ноябре 2013 года после отказа властей подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Они продолжились до февраля 2014 года и завершились сменой власти.

По версии ведомства, среди организаторов «заговора» — экс-министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, его бывший заместитель, а сейчас замдиректора контрразведки Украины Гия Лордкипанидзе, бывший сотрудник охраны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаил Батурин, а также глава действующего в боях на Украине на стороне Киева «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.

Событие запланировано на период, когда Еврокомиссия должна объявить решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, уточнили в ведомстве.

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