Украина ответила на обвинения о подготовке госпереворота в Грузии
Украина не имеет отношения к подготовке возможного государственного переворота в Грузии, заявил официальный представитель МИД страны Олег Николенко, передает «Украинская правда».
«Эта информация не соответствует действительности. <...> Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии», — заявил он.
Ранее Служба безопасности Грузии предупредила, что в октябре—декабре 2023 года в стране готовятся беспорядки с целью свергнуть власть насильственным путем по аналогии с Евромайданом, который состоялся на Украине в 2014 году.
Протесты на Украине начались в ноябре 2013 года после отказа властей подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Они продолжились до февраля 2014 года и завершились сменой власти.
По версии ведомства, среди организаторов «заговора» — экс-министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, его бывший заместитель, а сейчас замдиректора контрразведки Украины Гия Лордкипанидзе, бывший сотрудник охраны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаил Батурин, а также глава действующего в боях на Украине на стороне Киева «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.
Событие запланировано на период, когда Еврокомиссия должна объявить решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, уточнили в ведомстве.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире