Обстановка в Степанакерте после начала операции Азербайджана. Видео
В Нагорном Карабахе армия Азербайджана начала «антитеррористическую операцию локального характера», заявили в ведомстве. Целью служат «передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки соединений вооруженных сил Армении» и другие военные объекты, сказали азербайджанские военные.
По Нагорному Карабаху ведется массированный обстрел, заявил бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян. В городе Степанакерте слышны сирены тревоги, согласно опубликованным с места видео. Обстановка в регионе — на кадрах РБК.
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