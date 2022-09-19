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Военная операция на Украине ,  
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Москва заявила, что США признали исследования на психбольных на Украине

Минобороны России: США проводили исследования на пациентах психбольниц на Украине
О сети биологических лабораторий, работавших по заказу Пентагона, Минобороны России сообщило в марте. Власти США и Украины опровергали эту информацию
Фото: Brent Stirton / Getty Images
Фото: Brent Stirton / Getty Images

Американская делегация в Женеве признала, что США проводили биологические исследования на малообеспеченных гражданах и пациентах психбольниц на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, тезисы его брифинга приводит Минобороны.

Как говорится в сообщении ведомства, с 5 по 9 сентября в Женеве прошло совещание стран — участниц Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Мероприятие инициировала Москва, которая считает, что США и Украина нарушили положения документа.

С начала спецоперации российские власти неоднократно заявляли, что нашли доказательства того, что США занимались на Украине разработкой биологического оружия. В связи с этим на совещании в начале сентября представители России задали представителям Вашингтона и Киева более 20 вопросов, в том числе о том, какие исследования с использованием возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ проводились на украинских военных и душевнобольных.

Минобороны обвинило Pfizer и Moderna в военных исследованиях на Украине
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Игорь Кириллов

Объяснения американской и украинской стороны относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан «и соблюдения этических норм» при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на «одной из наиболее не защищенных категорий населения — пациентах психиатрических больниц» — выглядели «крайне неубедительно, заявил Кириллов.

«Американская делегация признала подобные факты, отметив при этом, что передача образцов патогенных биоматериалов в США «была нечастой». Кроме данной формулировки, не позволяющей оценить объемы и периодичность передаваемых за рубеж биопроб, каких-либо других пояснений участникам совещания представлено не было», — сказал представитель Минобороны России.

О сети биологических лабораторий на Украине, работавших по заказу Пентагона, Кириллов сообщал в марте, после начала российской спецоперации. Он утверждал, что речь идет о сборе и вывозе в США штаммов опасных микроорганизмов и изучения потенциальных агентов биооружия. Совет Федерации решил провести расследование работы лабораторий, а СК Росссии завел уголовное дело по ст. 355 УК (разработка, производство, приобретение и сбыт оружия массового поражения). Американское финансирование биопрограмм на Украине с 2005 года превысило $224 млн, утверждал глава ведомства Александр Бастрыкин.

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С призывом к США раскрыть данные о биологической деятельности на Украине выступил МИД Китая. Госдеп и Пентагон опровергали причастность к разработке биологического оружия, а украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине никогда не разрабатывали оружие массового поражения. В ООН заявляли, что не имеют мандата и технических возможностей проверить информацию России о том, что на Украине есть военные биологические программы.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Минобороны исследования психбольницы США Украина
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