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Военная операция на Украине ,  
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Бастрыкин оценил финансирование США биопрограмм на Украине в $224 млн

Следственный комитет России установил, что объем финансирования США биологических программ на Украине с 2005 года превысил $224 млн. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин в интервью RT.

По его словам, анализ полученных документов позволил «четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей Министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков».

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Бастрыкин заявил, что Соединенные Штаты вели работы по модернизации и переоснащению около трех десятков научных учреждений министерств здравоохранения и сельского хозяйства Украины, а также ряда санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил Минобороны Украины. Результаты исследований были вывезены на подконтрольные Киеву территории перед началом специальной военной операции.

В начале марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов в ходе брифинга сообщил, что на Украине была сеть из 30 биологических лабораторий, которые работали по заказу Пентагона. По его словам, речь шла в том числе о сборе и вывозе в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 6 марта поручил проверить данные о создании биологического оружия на Украине, позднее СК завел уголовное дело по статье о разработке биологического оружия массового поражения.

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О наличии на Украине 26 американских биолабораторий также заявили в МИД Китая. В Пекине считают, что там хранятся опасные вирусы.

Госдепартамент и Пентагон опровергли причастность к разработке биологического оружия. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что он — «президент адекватной страны», и оружия массового поражения на Украине не разрабатывают.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Александр Бастрыкин лаборатории биологическое оружие
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