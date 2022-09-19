Глава «Оператора ГТС Украины» Макогон назвал свое увольнение диверсией
Сергей Макогон уволен с должности главы компании «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ), сообщает АО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), не уточняя причину.
Макогон написал в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность в стране запрещена), что узнал об этом, находясь в командировке. «Не знаю, что это? Диверсия — парализовать работу стратегической компании во время войны и начала осенне-зимнего периода?» — задался он вопросом. По мнению Макогона, такое решение безответственно и ставит под угрозу энергетическую безопасность страны.
Набсовет «Магистральных газопроводов Украины» принял решение о прекращении полномочий Макогона в пятницу, 16 сентября. МГУ было создано в 2016 году для выполнения обязательств Украины в рамках Третьего энергопакета, который предусматривал разделение деятельности по транспортировке природного газа от его поставок и добычи, отмечает Liga.net. Предприятие владеет 100% уставного капитала ОГТСУ, а владельцем МГУ является государство в лице кабмина Украины.
Макогон считает, что его увольнение также может быть попыткой заблокировать реформу корпоративного управления ОГТС (она предусматривает создание наблюдательного совета компании и отбор этим советом состава правления «Оператора ГТС Украины», а также ликвидацию МГУ как «лишнего звена управления»). Он указал, что реформу поддержали Европейский союз, секретариат энергетического сообщества и Всемирный банк.
По мнению чиновника, ситуацию неформально поддерживает Минэнерго страны, которое предлагало своего представителя на должность руководителя ОГТСУ. Как писала в августе «Экономическая правда», речь идет о заместителе министра энергетики Николае Колеснике.
Макогон возглавлял ОГТСУ с момента ее создания в 2019 году. Компания была сформирована при анбандлинге «Нафтогаза Украины» —разделении транспортировки, хранения, добычи и продажи газа (ранее эти функции выполняли «Нафтогаз» и его «дочка» — «Укртрансгаз»). ОГТСУ получила функции «Укртрансгаза» по управлению газотранспортной системы. 1 января 2020 года компания получила статус лицензированного оператора.
В августе Макогон говорил «Интерфакс-Украина» об «определенных разногласиях» между частью наблюдательного совета МГУ и руководством ОГТСУ, отметив, что «некоторые члены набсовета пытаются вмешиваться в операционную деятельность компании и не совсем понимают задачи совета».
О возможном увольнении Макогона еще в июне писало «Зеркало недели», издание связывало это с конфликтом с главой правления «Нафтогаза» Юрием Витренко относительно доходов от транзита российского газа через украинскую ГТС. «Украинские новости» со ссылкой на источник сообщали, что правительство предлагало назначить новым главой ОГТС бывшего руководителя «Укртрансгаза» Андрея Хоменко.