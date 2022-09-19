Президент Ирана заявил о сближении стран, находящихся под санкциями США

Ставка США на политику санкций не сработает, она лишь сближает те государства, которые подверглись применению подобных ограничительных мер со стороны Вашингтона. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил президент Ирана Ибрахим Раиси.

«Санкции введены [США] в отношении ряда стран. Поступая таким образом, они [санкеции] сближают их [такие государства], укрепляют их единство. И в силу этого американские санкции окажутся неэффективными», — заявил Раиси.

По его словам, данный подход Вашингтона обречен на провал.

Санкции США против Ирана действуют с 1979 года, когда в стране произошла Исламская революция. С тех пор они неоднократно расширялись. Страна долгое время оставалась мировым лидером по числу введенных против нее ограничений, однако после начала российской спецоперации на Украине Москва опередила Тегеран по количеству введенных санкций. По данным Bloomberg, с конца февраля против России было введено больше санкций, чем было у Ирана до этого.

О бесперспективности санкций ранее неоднократно заявлял и российский президент Владимир Путин. В середине сентября он заявил, что на фоне внешних ограничений российско-иранские отношения развиваются во всех сферах, а сотрудничество скоро перейдет на новый уровень.

По словам президента, товарооборот между странами вырос в 2021 году на 81%, а в этом (с января по май) — на 30%. Кроме того, у Ирана и России «совпадают» позиции по многим международным вопросам.