Польша выступила против лишения Венгрии финансирования ЕС на €7,5 млрд

Польша не поддержит лишение какой-либо страны финансирования Евросоюза, в том числе Венгрии. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

«Польша будет решительно выступать против любых действий европейских институтов, которые намерены незаконно лишить какие-либо государства-члены средств, в данном случае, в частности, Венгрию», — сказал он.

Вместе с тем, по словам Моравецкого, из Будапешта и Брюсселя поступают сигналы о плане урегулирования спора.

18 сентября Еврокомиссия предложила заморозить до 65% выплат Венгрии (это соответствует примерно €7,5 млрд) до тех пор, пока Будапешт не выполнит взятые на себя обязательства по противодействию коррупции.

В апреле Брюссель начал расследование в отношении Венгрии из-за возможного нарушения принципа верховенства права (это обязательное условие для выделение средств из бюджета ЕС): по мнению Еврокомиссии, власти страны могут использовать средства не по назначению. После этого Будапешт предложил комплекс мер, чтобы исправить ситуацию: в частности, правительство Виктора Орбана предложило создать антикоррупционный орган и внести поправки в некоторые законы, в том числе о госзакупках.

В Еврокомиссии пришли к выводу, что предложенные шаги «в принципе могут решить существующие проблемы, если их корректно изложить в соответствующих законах и нормах, а также применять надлежащим образом». Поэтому ЕК предлагает приостановить 65% выплат по трем операционным программам в рамках «политики единства» ЕС, а также запретить Венгрии «принимать правовые обязательства в трастах государственного интереса по программам, реализуемым в прямом и непрямом управлении».



Чтобы такие меры вступили в силу, необходимо согласие квалифицированного большинства стран — членов ЕС. На принятие решения у Совета ЕС есть не более двух месяцев. Будапешт обязался до 19 ноября докладывать Еврокомиссии о реализации антикоррупционных мер.