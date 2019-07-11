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СПЧ назвал недопустимой установку памятников Сталину на госземлях

Совет при президенте по правам человека (СПЧ) заявил, что установка памятников Иосифу Сталину недопустима на государственных землях. Об этом говорится в заявлении комиссии по исторической памяти, опубликованном на сайте СПЧ.

«Мы не призываем запретить установку памятников И.В.Сталину на частных земельных участках. Но государственные служащие всех уровней должны четко знать о недопустимости использования для этого государственных или муниципальных земель и зданий», — говорится в заявлении.

В СПЧ отметили, что установка подобных монументов на госземлях противоречит не только принципам морали, но и официальной государственной политике. Согласно Концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, недопустимы «попытки оправдать репрессии особенностями времени или вообще отрицать их как факт нашей истории».

Правозащитники считают, что устанавливающие памятники Сталину «вольно или невольно оправдывают эти репрессии».

В мае в Новосибирске открыли памятник Сталину, он установлен на территории обкома КПРФ. До этого с 2016 года художественный совет Новосибирска трижды отвергал площадки для установки бюста.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предпочел абстрагироваться от дискуссии вокруг установки монумента. «Отрицать, что Сталин является частью истории нашей страны, наверное, нельзя. Но в остальном, скажем так, со знаком плюс или минус — я хотел бы абстрагироваться. Мы знаем, что это вопрос интенсивной общественной дискуссии, я не считаю себя вправе в ней участвовать», — говорил он.

Теги: Иосиф Сталин, СПЧ
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