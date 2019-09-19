Глава ФРС ответил на слова Трампа об отсутствии у него смелости

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на пресс-конференции прокомментировал критические высказывания президента Дональда Трампа в свой адрес относительно решения по ключевой ставке.
Трамп после того, как РФС понизила учетную ставку на 25 базисных пунктов — с 2–2,25 до 1,75–2%, упрекнул ФРС и Пауэлла лично в отсутствии смелости, здравого смысла и видения ситуации. Ранее президент неоднократно призывал Трамп призвал к большему снижению ставок.
Пауэлл в ответ заявил, что ФРС «полностью привержена достижению целей максимальной занятости и стабильных цен». По его словам, ФРС «будет и дальше действовать соответствующим образом для поддержания роста» экономики.
На просьбу прокомментировать упреки Трампа Пауэлл сказал: «Что касается морального духа ФРС, я бы сказал, что он очень высокий. Мы очень едины. Мы считаем, что делаем все возможное, чтобы служить американскому народу», — сказал Пауэлл, слова которого приводит CNBC.