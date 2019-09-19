Соловьев и Федермессер прочитают лекции участникам «школы губернаторов»

В конце сентября участников президентской кадровой программы ждут лекции телеведущего Владимира Соловьева, учредителя фонда «Вера» Нюты Федермессер, автора календаря для Путина и заместителя Эллы Памфиловой

Нюта Федермессер (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Участники программы развития кадрового резерва РАНХиГС и администрации президента («школы губернаторов») с 25 по 28 сентября приедут в подмосковный Солнечногорск для прохождения нового модуля обучения «Региональное развитие и публичные коммуникации». Программа мероприятия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник мероприятия. Он уточнил, что расписание предварительное и заявленные лекции могут быть перенесены.

Учащихся ждут командообразующие мероприятия, работа с коучами и лекции. Каждый день будет начинаться с групповой тренировки по бегу «Бежим по России».

Откроет семинар первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Согласно программе на семинаре запланированы лекции замминистра внутренних дел Александра Горового, главы ВЦИОМа Валерия Федорова, политолога Дмитрия Гусева, зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева, а также журналиста Владимира Соловьева, учредителя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер и других.

Соловьев сказал РБК, что будет выступать только в случае, если организаторам удастся согласовать дату его лекции. «То, чему я обучаю — это всегда известно — искусству общения, немножко риторике», — рассказал он.