Экс-сотрудницу Госдепа приговорили к 3 годам за шпионаж в пользу Китая

Суд округа Колумбия приговорил 63-летнюю экс-сотрудницу Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы по обвинению в сговоре с китайскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

Ее обвинили в передаче секретных документов американского внешнеполитического ведомства Пекину в обмен на деньги и разнообразные подарки. Помимо лишения свободы она также на протяжении трех лет после освобождения будет находиться под надзором и выплачивать штраф в размере $40 тыс.

Обвинение считает, что осужденная обманывала сотрудников правоохранительных органов, скрывала свои широкие контакты и подарки «от агентов Китайской Народной Республики».

Клейборн пришла в Госдепартамент в 1999 году. Она работала за границей на разных должностях, включая посольства и консульства в Багдаде (Ирак), Хартуме (Судан), Пекине и Шанхае (Китай). Согласно закону США, она обязана была сообщать начальству о контактах с иностранными спецслужбами, однако не сделала этого.

В 2017 году Клейборн арестовали, спустя несколько дней предъявили ей официальные обвинения и поместили под стражу. В апреле этого года она признала себя виновной в связях с китайской разведкой. Ей грозило до 25 лет лишения свободы.