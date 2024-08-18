Лукашенко назвал цель атаки ВСУ на Курскую область

Попытка усилить переговорную позицию с помощью атаки на Курскую область не подходит в борьбе против «огромной империи», которая «еще не начала по-настоящему воевать», считает Лукашенко. Он отметил, что Украине «воевать некем»

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область — это попытка повысить ставки на возможных переговорах по урегулированию конфликта, однако она не подходит в борьбе против «огромной империи», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «России 1», отрывок из него опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«Я согласен с [президентом России Владимиром] Путиным, когда он сказал, что идет борьба на повышение ставок, что они хотят, если вдруг будут переговоры, выиграть более сильную позицию. Так и Запад говорит, в Украине об этом мечтают. Но встает другой вопрос — в такой ситуации и в подобных кто с кем будет вести переговоры?» — сказал он.

По словам Лукашенко, действия ВСУ «неправильные» и не подходят для текущей ситуации. «Это классика, но она не подходит в этой борьбе с огромной империей, которая точно еще не начала по-настоящему воевать», — считает президент Белоруссии.

Он отметил, что жители Украины «бегут от войны», в том числе в Белоруссию и через ее территорию. «Некоторым семьям мы и гражданство даем, я подписываю указы, и жилье даем, и они у нас работают. Тем более нам порядочные люди нужны», — отметил Лукашенко. Однако, подчеркнул он, большинство украинцев уезжают в западные страны, 98-99% — это мужчины, которые «не хотят воевать». «Ну как с империей можно воевать, когда у тебя некем воевать?» — заключил белорусский президент.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов говорил, что под контроль Украины перешли 28 населенных пунктов, эвакуации подлежат 180 тыс. жителей, из которых к тому времени уехали 121 тыс.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина создала в Курской области военную комендатуру, цель которой обеспечение правопорядка. 16 августа в Глушковском районе был уничтожен мост через реку Сейм. Местные власти заявили об усложнении эвакуации, но отметили, что есть иные варианты вывоза мирных жителей. Путин называл одной из целей ВСУ остановку наступления российских войск в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза.