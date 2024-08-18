 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лукашенко назвал цель атаки ВСУ на Курскую область

Лукашенко связал атаку ВСУ на Курскую область с повышением ставок на переговорах
Сюжет
Военная операция на Украине
Попытка усилить переговорную позицию с помощью атаки на Курскую область не подходит в борьбе против «огромной империи», которая «еще не начала по-настоящему воевать», считает Лукашенко. Он отметил, что Украине «воевать некем»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область — это попытка повысить ставки на возможных переговорах по урегулированию конфликта, однако она не подходит в борьбе против «огромной империи», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «России 1», отрывок из него опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«Я согласен с [президентом России Владимиром] Путиным, когда он сказал, что идет борьба на повышение ставок, что они хотят, если вдруг будут переговоры, выиграть более сильную позицию. Так и Запад говорит, в Украине об этом мечтают. Но встает другой вопрос — в такой ситуации и в подобных кто с кем будет вести переговоры?» — сказал он.

По словам Лукашенко, действия ВСУ «неправильные» и не подходят для текущей ситуации. «Это классика, но она не подходит в этой борьбе с огромной империей, которая точно еще не начала по-настоящему воевать», — считает президент Белоруссии.

Он отметил, что жители Украины «бегут от войны», в том числе в Белоруссию и через ее территорию. «Некоторым семьям мы и гражданство даем, я подписываю указы, и жилье даем, и они у нас работают. Тем более нам порядочные люди нужны», — отметил Лукашенко. Однако, подчеркнул он, большинство украинцев уезжают в западные страны, 98-99% — это мужчины, которые «не хотят воевать». «Ну как с империей можно воевать, когда у тебя некем воевать?» — заключил белорусский президент.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов говорил, что под контроль Украины перешли 28 населенных пунктов, эвакуации подлежат 180 тыс. жителей, из которых к тому времени уехали 121 тыс.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина создала в Курской области военную комендатуру, цель которой обеспечение правопорядка. 16 августа в Глушковском районе был уничтожен мост через реку Сейм. Местные власти заявили об усложнении эвакуации, но отметили, что есть иные варианты вывоза мирных жителей. Путин называл одной из целей ВСУ остановку наступления российских войск в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза.

Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты

Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США

В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%

WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Белоруссия Курская область Александр Лукашенко Военная операция на Украине
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Приморский вице-губернатор отправился освобождать Курскую область от ВСУ
Политика
Бойцы ВСУ до марша в Курскую область обучались городским боям в Британии
Политика
МЧС сообщило об эвакуации 3 тыс. человек из Курской области за сутки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Лукашенко заявил о готовности «Искандеров» к ударам ядерными боеголовкамиПолитика, 12:47
Лукашенко назвал цель атаки ВСУ на Курскую областьПолитика, 12:36
Прокатиться на катере, устроить кофейный тур: что делать в Москве летомРБК и ГАЛС, 12:30
Адесанья проиграл второй подряд чемпионский бой UFC в среднем весеСпорт, 12:10
В ДНР город Ясиноватая остался без света после атаки ВСУ по подстанцииПолитика, 12:09
Сотрудники МЧС пострадали из-за удара дрона в ДНРПолитика, 11:53
Как живет город ядерщиков Курчатов, названный целью атаки ВСУОбщество, 11:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
20 триггерных точек, которые снижают себестоимость деловой поездки11:41
FT рассказала, как жилищный кризис превратил американскую мечту в кошмарЭкономика, 11:37
Задержанный в Хургаде самолет с российскими туристами вылетел в МосквуОбщество, 11:33
ФСБ задержала в ЛНР передававшего Киеву военные данные украинцаПолитика, 11:13
Роли Алена Делона в кино. ВидеоОбщество, 11:06
Две женщины пострадали при обстреле белгородского села Новая ТаволжанкаПолитика, 10:47
Снимавшаяся с Делоном российская актриса назвала его смерть трагедиейОбщество, 10:46