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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве заявили о намерении создать «зону безопасности» у границы

Верещук заявила о намерении Киева создать «зону безопасности» в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Украина планирует создать «зону безопасности» для перемещения людей, сообщает министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук в своем телеграм-канале.

«С целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины», — написала она.

Она упомянула «гуманитарные операции» и «открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц», среди мер, которые будут предприниматься. Также министр заявила о намерении привлечь международные организации для поддержки инициативы.

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Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. Тогда вооруженные силы Украины предприняли попытку прорваться на территорию региона.

За это время под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс. человек, сообщил 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, украинские силы зашли вглубь области на 12 км.

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Ирина Верещук Курская область зона безопасности Украина Военная операция на Украине
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