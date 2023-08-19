branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:44
В Новгородской области ликвидировали последствия атаки дрона на аэродром Политика, 19:28
«Урал» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ Спорт, 19:28
Акунин назвал Ясуловича «добрым волшебником» Общество, 19:25
Почему повышается спрос на ИТ-услуги, в чем их специфика и точки роста РБК и Softline, 19:22
Медведев заявил о готовности потратить десятилетия на «демонтаж» Украины Политика, 19:18
Умер пес-мем Чимс Общество, 19:08
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Кластер «Суперметалл»: как совместить ночные тусовки с бизнесом РБК Стиль и Honor, 19:00
Ласицкене на финал турнира надела кепку с надписью «любовь, дружба, мир» Спорт, 18:49
«Роскосмос» сообщил о нештатной ситуации с «Луной-25» Технологии и медиа, 18:33
Суд в Москве арестовал двоих напавших на журналистов ВГТРК Общество, 18:00
Контрразведка США предупредила космические компании о риске шпионажа Политика, 17:41
Делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер с «жестким сигналом» Политика, 17:25
Коллеги Ясуловича назвали его одним из главных людей русского театра Общество, 17:22
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев заявил о готовности потратить десятилетия на «демонтаж» Украины

Зампред Совбеза Медведев назвал неизбежным поражение Запада «на украинском направлении»
Сюжет
Военная операция на Украине
Для России бои на Украине — это «экзистенциальный конфликт», а для Запада — «чужая война», считает Медведев. Он заявил, что в конечном итоге хочет получить «абсолютные гарантии лояльности на будущее» со стороны Киева
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Боевые действия России и Украины — это «экзистенциальный конфликт» для Москвы и «война за самосохранение», считает зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Мы не должны останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство. <...> Чтобы даже пепла от него не осталось», — написал он в своем Telegram, добавив, что «если на это потребуются годы и даже десятилетия — так тому и быть». Медведев заявил, что хочет получить «абсолютные гарантии лояльности на будущее» со стороны Украины, чтобы Москва могла контролировать происходящее в соседней стране.

По словам зампреда Совбеза, он видит только два варианта развития событий: либо Россия уничтожит «враждебный политический режим», либо «коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию» и в этом случае «сгинет» вместе с ней.

Что касается стран Запада, для них вооруженный конфликт Москвы и Киева — это «чужая война, в которой гибнут чужие для них люди», уверен Медведев. Хотя Запад оказывает Украине военную и экономическую помощь, он «никогда не выйдет за рамки того, что начнет слишком вредить его интересам», заявил зампред Совбеза, добавив, что «поражение Запада на украинском направлении неизбежно».

Украина получает военную и финансовую поддержку от других государств с начала военных действий. В Верховной раде сообщили, что за весь 2022 год зарубежная помощь Киеву составила $32,3 млрд: из них от США — $11,99 млрд, от ЕС — $7,96 млрд, от МВФ — $2,69 млрд, от Канады — $1,89 млрд. С начала 2023-го Украина получила $25,3 млрд международной помощи, это почти половина (49,1%) от всех поступлений в бюджет.

Западные лидеры обещают поддерживать Украину столько, сколько нужно. США, страны ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Австралия и другие ввели несколько раундов жестких санкций против России в ответ на начало военных действий. Москва считает ограничения незаконными, а поставки оружия Киеву осуждает, заявляя, что это затягивает конфликт.

Читайте на РБК Pro
Бесконечное обновление: эти 12 трендов определят наше будущее
Чек-лист для руководителя при заморозке или завершении IT-проекта
Гражданская война в США и провал в экономике: что пророчит миру Рэй Далио
У мошенников появился свой искусственный интеллект. Стоит ли его бояться
Теги
Персоны
Дмитрий Медведев Военная операция на Украине Украина Запад
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Медведев рассказал анекдот про финнов, Ленина и независимость
Политика
Медведев диалогом Пекка и Матти отозвался на вступление Финляндии в НАТО
Политика
Медведев задал вопрос о лояльности после опыта с нейросетью «Яндекса»
Технологии и медиа