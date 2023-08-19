Медведев заявил о готовности потратить десятилетия на «демонтаж» Украины

Для России бои на Украине — это «экзистенциальный конфликт», а для Запада — «чужая война», считает Медведев. Он заявил, что в конечном итоге хочет получить «абсолютные гарантии лояльности на будущее» со стороны Киева

Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Боевые действия России и Украины — это «экзистенциальный конфликт» для Москвы и «война за самосохранение», считает зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Мы не должны останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство. <...> Чтобы даже пепла от него не осталось», — написал он в своем Telegram, добавив, что «если на это потребуются годы и даже десятилетия — так тому и быть». Медведев заявил, что хочет получить «абсолютные гарантии лояльности на будущее» со стороны Украины, чтобы Москва могла контролировать происходящее в соседней стране.

По словам зампреда Совбеза, он видит только два варианта развития событий: либо Россия уничтожит «враждебный политический режим», либо «коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию» и в этом случае «сгинет» вместе с ней.

Что касается стран Запада, для них вооруженный конфликт Москвы и Киева — это «чужая война, в которой гибнут чужие для них люди», уверен Медведев. Хотя Запад оказывает Украине военную и экономическую помощь, он «никогда не выйдет за рамки того, что начнет слишком вредить его интересам», заявил зампред Совбеза, добавив, что «поражение Запада на украинском направлении неизбежно».

Украина получает военную и финансовую поддержку от других государств с начала военных действий. В Верховной раде сообщили, что за весь 2022 год зарубежная помощь Киеву составила $32,3 млрд: из них от США — $11,99 млрд, от ЕС — $7,96 млрд, от МВФ — $2,69 млрд, от Канады — $1,89 млрд. С начала 2023-го Украина получила $25,3 млрд международной помощи, это почти половина (49,1%) от всех поступлений в бюджет.

Западные лидеры обещают поддерживать Украину столько, сколько нужно. США, страны ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Австралия и другие ввели несколько раундов жестких санкций против России в ответ на начало военных действий. Москва считает ограничения незаконными, а поставки оружия Киеву осуждает, заявляя, что это затягивает конфликт.