branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 110,68 (+2,71) Инвестиции, 14 авг, 19:27 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 101,04 (+2,83) Инвестиции, 14 авг, 19:27
Минобороны рассказало о тактике «огневого прочесывания» в Донбассе Политика, 07:46
В Дагестане объявили траур по погибшим при взрыве на АЗС Общество, 07:44
Руководители рассказали о проблемах и преимуществах удаленки Экономика, 07:30
Доллар упал на ₽5 в первую минуту торгов в день внепланового заседания ЦБ Инвестиции, 07:16
В ЮАР рассказали, каким будет участие Путина в саммите БРИКС Политика, 07:00
Минобороны сообщило об уничтожении более 20 позиций ВСУ под Урожайным Политика, 06:38
Губернатор объяснил учениями громкие звуки у военного аэродрома Миллерово Политика, 06:32
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Собственные сериалы принесли онлайн-кинотеатрам рекордную выручку Технологии и медиа, 06:30
Трампу предъявили обвинение в попытке отменить результаты выборов 2020-го Политика, 06:19
В Тюменской области в ДТП погибли трое детей и их родители Общество, 06:12
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 06:10
ВЦИОМ сообщил о росте положительного отношения россиян к мигрантам Общество, 06:05
ЦБ исключил новые послабления для банков из-за обвала рубля Финансы, 06:00
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за нового тайфуна Общество, 05:50
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор объяснил учениями громкие звуки у военного аэродрома Миллерово

Губернатор Голубев: громкие звуки в районе военного аэродрома Миллерово связаны с учениями
Сюжет
Военная операция на Украине

Звучавшие этой ночью взрывы в районе военного аэродрома Миллерово на севере в Ростовской области связаны с учениями, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

«По громким звукам в районе Миллерово сегодня ранним утром. В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА с использованием учебной мишени, из стрелкового оружия», — написал он.

Голубев призвал местных жителей «сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам».

Военный аэродром Миллерово расположен в 5 км северо-западнее города Миллерово. С 2009 по 2014 годы аэродром не эксплуатировался, однако в январе 2014-го был восстановлен 31-й истребительный авиационный полк, который теперь дислоцируется в Миллерово (вооружен несколькими десятками Су-30СМ).

25 февраля 2022 года, спустя сутки после объявления президентом Владимиром Путиным начала спецоперации на Украине, аэродром подвергся атаке украинских ракет, сообщали военкор Семен Пегов и телеграм-канал Baza со ссылкой на источники.

Губернатор объяснил учениями громкие звуки у военного аэродрома Миллерово
Губернатор объяснил учениями громкие звуки у военного аэродрома Миллерово

Читайте на РБК Pro
К каким последствиям приведет приостановка положений СИДН с 38 странами
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
CEO «Крошки Картошки» — РБК Pro: «Те, кто работает «по-дешмански», умрут»
Хакнули мобильное приложение: как остановить атаку на бизнес
Теги
Ростовская область Василий Голубев взрывы военные аэродромы
Материалы по теме
Собравшегося на СВО главу района в Ростовской области арестовали
Политика
Взрывы в Ростовской области. Что известно
Политика
В многоквартирном доме в Ростове-на-Дону взорвалась граната
Общество