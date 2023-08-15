Губернатор объяснил учениями громкие звуки у военного аэродрома Миллерово

Звучавшие этой ночью взрывы в районе военного аэродрома Миллерово на севере в Ростовской области связаны с учениями, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

«По громким звукам в районе Миллерово сегодня ранним утром. В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА с использованием учебной мишени, из стрелкового оружия», — написал он.

Голубев призвал местных жителей «сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам».

Военный аэродром Миллерово расположен в 5 км северо-западнее города Миллерово. С 2009 по 2014 годы аэродром не эксплуатировался, однако в январе 2014-го был восстановлен 31-й истребительный авиационный полк, который теперь дислоцируется в Миллерово (вооружен несколькими десятками Су-30СМ).

25 февраля 2022 года, спустя сутки после объявления президентом Владимиром Путиным начала спецоперации на Украине, аэродром подвергся атаке украинских ракет, сообщали военкор Семен Пегов и телеграм-канал Baza со ссылкой на источники.