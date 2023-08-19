Контрразведка США предупредила космические компании о риске шпионажа

В выпущенном контрразведкой бюллетене говорится о попытках иностранцев получить доступ к космическим технологиям США. В марте WSJ писала, что власти США начали готовить свои силы к будущему конфликту в космосе с Россией и Китаем

Фото: NASA

Службы контрразведки США предупредили американские компании из космической отрасли о возможных попытках шпионажа со стороны иностранных государств, передает Reuters со ссылкой на заявления представителя контрразведки.

«Мы ожидаем, что число угроз для этого растущего сектора экономики США будет увеличиваться», — сказал он, добавив, что главными угрозами для космической отрасли США являются Китай и Россия.

Также агентство пишет о памятке, которую выпустили ФБР, Национальный центр контрразведки и безопасности США (NCSC) и Управление криминальных расследований ВВС США (AFOSI). В двухстраничном документе говорится, что зарубежные компании пытаются получить доступ к разработкам космической отрасли США с помощью кибератак, а также стратегических инвестиций в совместные предприятия. О каких компаниях идет речь, в нем не уточняется.

Сотрудников могут завербовать в ходе их зарубежных командировок, а секретную информацию собирать на конференциях, говорится в памятке. Кроме того, компаниям рекомендуют тщательнее проверять запросы на посещение их производств и офисов. В случае подозрений, что за ними следят, компаниям следует обратиться в ФБР или AFOSI, сказано в документе.

В марте The Wall Street Journal писала, что власти США начали подготавливать военно-космические силы к будущему конфликту в космосе с Россией и Китаем. Пентагон обеспокоен развитием лазерных и ракетных вооружений в этих странах, из-за чего Белый дом предложил в этом году увеличить бюджет Космических сил США до рекордных $30 млрд.

Позднее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о планах американских властей уже этим летом запустить группу спутников-шпионов для отслеживания китайских или российских космических аппаратов, которые могут вывести из строя или повредить объекты на орбите.

Россия ранее предлагала США и другим странам заключить новый юридически обязывающий договор, который запрещал бы «гонку космических вооружений». В октябре 2022 года замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов сообщал, что Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа, Сирия и Россия признают «необходимость принятия практических мер по запуску переговоров по юридически обязывающему инструменту всеобъемлющего характера в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве с гарантиями неразмещения оружия в космосе» и призывают все страны принять участие в переговорах по этому вопросу.