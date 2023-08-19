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Politico узнала о мнении в США об упущенном шансе на диалог по Украине

Politico: США упустили шанс на более ранние мирные переговоры по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия и Украина могли бы раньше начать мирные переговоры, но шанс упущен, заявил источник газеты. Ранее генерал Милли говорил о хорошей возможности для этого в ноябре 2022-го, теперь же он призывает довести наступление до конца
Марк Милли
Марк Милли (Фото: Tsgt. Jack Sanders / Department Of Defence / Keystone Press Agency / Global Look Press/)

В Вашингтоне допускают, что шанс на более ранние мирные переговоры Киева и Москвы мог быть упущен, пишет Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Возможно, мы упустили возможность подтолкнуть [Украину] к более ранним переговорам», — сказал он изданию. Однако, отметил источник, лидеры на Западе не считают контрнаступление Украины ошибкой.

Другой собеседник газеты заявил, что администрация США все чаще задает вопрос о том, что она собирается делать с поддержкой Украины, если признаёт, «что не собирается делать это вечно».

Газета отмечает, что подобные высказывания говорят о правоте председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли, который в ноябре прошлого года заявил о подходящем времени для диалога ввиду сильной военной позиции Украины и наступающей зимы. Тогда Украина вернула контроль над Херсоном.

В своем последнем интервью для The Washington Post Милли заявил, что теперь не время говорить о мирном урегулировании конфликта, нужно дождаться окончания контрнаступления. Генерал подчеркнул, что оно будет «долгим», «медленным» и «кровавым», и если Украина в конце концов хочет быть «свободной, независимой суверенной страной со своей нетронутой территорией», то на это уйдет много времени, она понесет большие жертвы. Однако Милли допустил, что того же результата можно достичь и дипломатическим путем.

Глава МИД России Сергей Лавров 19 августа в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что сейчас не видит перспектив для переговоров Москвы и Запада по конфликту на Украине. По мнению Лаврова, прекращать его не намерены США, так как они поставили задачу нанести России «стратегическое поражение». Он также заявил, что расценивает «лицемерные призывы западников к переговорам» «как тактическую уловку», чтобы дать Киеву «передышку и возможность перегруппироваться».

Украина называла условием для переговоров с Россией выход на границы 1991 года и подчеркивала, что основой диалога должна быть предложенная ею «формула мира». Москва считает важным признание реалий на земле, в частности, территориальные приобретения.

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