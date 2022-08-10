Памфилова исключила «голосование на пеньках» на выборах в сентябре
Голосование на придомовых территориях не будет использоваться на сентябрьских выборах, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.
По ее словам, в этом году в единый день голосования во всех регионах будут использоваться только две формы: голосование непосредственно на избирательном участке, а также голосование в отдаленных местностях, где будут работать выездные комиссии.
«Никакого голосования на пеньках нигде не предусмотрено, ни в одном регионе. Мы давно приняли это решение, в прошлой кампании, и очень последовательно идем в этом направлении», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
По ее словам, «голосование на пеньках» сработало, когда был пик заболеваемости COVID-19, но сейчас возвращаться к этой форме голосования необходимости нет.
Памфилова также заявила, что в ЦИК решили вернуть масочный режим, а также попросила «коллег в регионах» проанализировать меры, направленные против распространения инфекции.
Со второй половины июля в России вновь начался рост заболеваемости COVID-19. Если 15 июля за сутки было зарегистрировано 4,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, то 10 августа показатель составил 23,7 тыс., следует из данных оперативного штаба. Это максимум с конца марта. Госпитализировали за сутки почти 2,6 тыс. человек.
11 сентября в России пройдут выборы различного уровня. В 14 регионах — во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской областях, а также в Бурятии, Карелии, Марий Эл и Удмуртии — состоятся прямые выборы губернаторов. В Адыгее главу выберут депутаты. Помимо этого, 11 сентября пройдут выборы в заксобрания шести регионов и 11 гордум.