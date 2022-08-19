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Власти Запорожья заявили об усилении системы защиты АЭС

В ВГА Запорожской области заявили об усилении системы защиты АЭС

Система безопасности Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российских войск, усилена, заявил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Он добавил, что не может раскрыть всех деталей.

Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара, это самая крупная атомная электростанция в Европе. На станцию приходится 6 из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции, российское Минобороны заявило о взятии территории ЗАЭС под контроль. Формально станция по-прежнему находится под управлением украинского оператора «Энергоатом».

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С начала боевых действий по территории близ Запорожской АЭС неоднократно наносились удары, в августе их интенсивность увеличилась. Москва и пророссийские власти региона обвиняют в обстрелах Киев, а Украина — российскую сторону.

Российское Минобороны обвинило украинских военных в намерении устроить «резонансную провокацию»: нанести артиллерийские удары по атомной станции и возложить ответственность за произошедшее на Москву. По утверждению ведомства, атака может произойти 19 августа, во время визита в страну генсека ООН Антониу Гутерриша. Накануне он прибыл во Львов, где встретился с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Рогов после сообщения Минобороны заявил, что транслировать происходящее на станции будут беспилотники.

Теги
Запорожская АЭС Запорожская область Украина Военная операция на Украине
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