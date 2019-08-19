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AbbVie $77 (+18,19%) прогноз CFRA к 24.07.20
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Политика ,  
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Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Это уже не первый подобный инцидент. В 2016 году Путин назвал подлет швейцарских истребителей «почетным эскортом». Тогда российская делегация летела в Перу на саммит АТЭС
Истребитель F/A-18 (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

Правительственная делегация и журналисты направлялись освещать переговоры президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона во Франции.

Комментируя произошедшее, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что это не первый подобный случай. «Мы направляли ноту, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства».

Похожий инцидент произошел в ноябре 2016 года, когда самолет президента России направлялся в Перу на саммит АТЭС. Тогда к российскому Ил-96-300 подлетели несколько истребителей швейцарских ВВС, которые сопровождали его в течение 10 минут. Владимир Путин, комментируя тот случай, предложил считать действия швейцарских пилотов «почетным эскортом».

Пресс-секретарь Министерства обороны Швейцарии тогда объяснил, что речь шла о рутинной проверке. Он сравнил случившееся с проверкой машины полицейским патрулем, чтобы «убедиться, что она не была украдена».

13 августа истребитель ВВС Испании F/A-18 подлетел к самолету, на котором министр обороны России Сергей Шойгу возвращался в Москву из Калининграда над Балтийским морем. Испанский пилот сменил курс, когда в его сторону направился российский Су-27, сопровождавший главу военного ведомства.

В НАТО позже сообщили, что речь шла об истребителе, который базируется в литовском Шяуляе с целью защиты воздушного пространства стран Прибалтики. Там заявили, что Су-27 летели с выключенными транспондерами. Действия российского пилота в Североатлантическом альянсе охарактеризовали как «небезопасный маневр».

Авторы: Наталия Анисимова, Артем Филипенок
Теги: истребитель, Швейцария
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