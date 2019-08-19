Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

Это уже не первый подобный инцидент. В 2016 году Путин назвал подлет швейцарских истребителей «почетным эскортом». Тогда российская делегация летела в Перу на саммит АТЭС

Истребитель F/A-18 (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

Правительственная делегация и журналисты направлялись освещать переговоры президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона во Франции.

Комментируя произошедшее, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что это не первый подобный случай. «Мы направляли ноту, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства».

Похожий инцидент произошел в ноябре 2016 года, когда самолет президента России направлялся в Перу на саммит АТЭС. Тогда к российскому Ил-96-300 подлетели несколько истребителей швейцарских ВВС, которые сопровождали его в течение 10 минут. Владимир Путин, комментируя тот случай, предложил считать действия швейцарских пилотов «почетным эскортом».