Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».
Правительственная делегация и журналисты направлялись освещать переговоры президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона во Франции.
Комментируя произошедшее, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что это не первый подобный случай. «Мы направляли ноту, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства».
Похожий инцидент произошел в ноябре 2016 года, когда самолет президента России направлялся в Перу на саммит АТЭС. Тогда к российскому Ил-96-300 подлетели несколько истребителей швейцарских ВВС, которые сопровождали его в течение 10 минут. Владимир Путин, комментируя тот случай, предложил считать действия швейцарских пилотов «почетным эскортом».