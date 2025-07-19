FT узнала о предупреждении Токио своим фирмам на Тайване на случай атаки
Японское правительство сообщило своим компаниям, работающим на Тайване, что в случае нападения Китая они окажутся «предоставлены сами себе» и будут вынуждены самостоятельно организовывать эвакуацию персонала с острова. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Хотя японское правительство никогда официально не подтверждало такую позицию, компании получают подобные предупреждения уже около трех лет, рассказали дипломаты и руководители компаний. Согласно Конституции Японии, ее вооруженные силы могут быть развернуты за рубежом только с одобрения принимающего правительства. Однако Япония не признает Тайвань дипломатически. Один из источников заявил газете: «С нашей точки зрения, на Тайване нет правительства». Он добавил, что при этом Китай вряд ли предоставит японским военным разрешение на проведение эвакуации.
Эти предупреждения оказали сдерживающее воздействие на японский бизнес в регионе, отмечает газета. Так, на Тайвань продолжает поступать много новых американских инвестиций, но японских почти нет. В прошлом году вложения из этой страны, которая традиционно занимала третье место после США и Китая, упали на 27%.
По данным исследовательской группы Teikoku Databank, на Тайване работают почти 3 тыс. компаний из Японии.
FT отмечает, что предупреждение Токио «подчеркивает практические и политические сложности», с которыми сталкиваются правительства и компании региона при подготовке к возможной войне через Тайваньский пролив.
В марте Тайвань в ходе своих ежегодных военных учений обозначил 2027-й как год, в котором может произойти вторжение армии КНР. Ранее об этом заявляли и в США.
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