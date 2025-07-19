Минобороны: военные ударили по ТЦК и авиаремонтному заводу на Украине

Российские военные ударили по ТЦК и авиаремонтному заводу на Украине

Военные ночью нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые выпускают составные части ракет и ударных беспилотников, отчиталось ведомство

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые производят составные части ракет и ударных беспилотников, заявило Минобороны.

Объекты были атакованы «высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования» и ударными беспилотниками. «Все назначенные объекты поражены», — говорится в заявлении ведомства.

Также военные поразили «территориальный центр комплектования, инфраструктуру военного аэродрома, авиаремонтное предприятие, места подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пункты временной дислокации» украинских войск в 132 районах, отчиталось министерство.

Украинский президент Владимир Зеленский утром сообщил, что в Сумах получил повреждения объект критической инфраструктуры. Часть города осталась без света. «Важная инфраструктура» также повреждена в Павлограде Днепропетровской области, рассказал Зеленский. О взрывах в Павлограде и в Сумской области в ночь на 19 июля писали украинские СМИ.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.