Российские военные ударили по ТЦК и авиаремонтному заводу на Украине
Российские военные ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые производят составные части ракет и ударных беспилотников, заявило Минобороны.
Объекты были атакованы «высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования» и ударными беспилотниками. «Все назначенные объекты поражены», — говорится в заявлении ведомства.
Также военные поразили «территориальный центр комплектования, инфраструктуру военного аэродрома, авиаремонтное предприятие, места подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пункты временной дислокации» украинских войск в 132 районах, отчиталось министерство.
Украинский президент Владимир Зеленский утром сообщил, что в Сумах получил повреждения объект критической инфраструктуры. Часть города осталась без света. «Важная инфраструктура» также повреждена в Павлограде Днепропетровской области, рассказал Зеленский. О взрывах в Павлограде и в Сумской области в ночь на 19 июля писали украинские СМИ.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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