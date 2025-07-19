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Военная операция на Украине ,  
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Киев получил большую часть танков Abrams от крупного донора не из НАТО

Австралия передала Украине большую часть из 49 обещанных танков Abrams
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев уже получил большинство из 49 Abrams, обещанных Канберрой, а остальные будут отправлены в ближайшие месяцы, сообщил глава Минобороны Ричард Марлес. Речь идет о списанных Австралией танках
Австралийский танк M1 Abrams
Австралийский танк M1 Abrams (Фото: Ian Hitchcock / Getty Images)

Австралия передала Украине большинство обещанных танков M1A1 Abrams на 245 млн австралийских долларов ($160 млн), сообщает Reuters.

По словам министра обороны Ричарда Марлеса, Киев уже получил большую часть из 49 танков, обещанных Канберрой, а остальные будут отправлены в ближайшие месяцы.

Abrams стали частью пакета помощи в размере 1,5 млрд австралийских долларов ($980 млн), который правительство этой страны предоставило Украине. Reuters наззывает страну одним из крупнейших доноров Киева, не входящих в НАТО. 

Осенью прошлого года The Sydney Morning Herald писала, что Украина вскоре может получить от Австралии американские Abrams. Речь шла о списанных летом 59 танках, которые никогда не использовались в боевых действиях и будут заменены более новыми моделями. Они были куплены за $550 млн в 2004 году.

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В мае этого года австралийский премьер Энтони Альбанезе и глава Минобороны сообщили о начале поставок 49 списанных Abrams, обещанных Киеву, их должны были отправить в Польшу. Для этого Канберра получила у Вашингтона разрешение на экспорт танков в третью страну.

В марте The New York Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников писала, что Соединенные Штаты передали Украине 31 танк Abrams, 19 из них уничтожены, повреждены или захвачены, почти все остальные отвели с линии фронта.

В Кремле заявляли, что Abrams «будут гореть так же, как и другие». Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении этих танков.

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