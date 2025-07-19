Посол вспомнил «Ревизора» на слова об отправке солдат в Приднестровье

Посол Олег Озеров опроверг слова премьера Молдавии Дорина Речана о планах России направить в Приднестровье 10 тыс. военных. По его словам, военное присутствие России на левом берегу Днестра сейчас «сведено к минимуму»

Олег Озеров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о планах России направить в Приднестровье 10 тыс. военных «иначе как анекдот рассматривать нельзя», заявил российский посол Олег Озеров в интервью ТАСС.

Он упомянул «героя Гоголя Хлестакова с его тысячами курьеров».

По словам Озерова, военное присутствие России на левом берегу Днестра сейчас «сведено к минимуму», «практически все тяжелые вооружения вывезены».

Фраза про «тысячи курьеров» принадлежит герою комедии Николая Гоголя «Ревизор» Ивану Хлестакову: «И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!»

В июне Речан заявил Financial Times, что Россия хочет разместить 10 тыс. военнослужащих в Приднестровье на границе с Украиной. Для этого Москва намерена установить в Молдавии «прокремлевское правительство», утверждал он.

Премьер обвиняет Москву в попытке вмешательства в предстоящие парламентские выборы в стране в сентябре в расчете на то, что «более дружелюбное будущее правительство» позволит ей направить больше солдат. Россия неоднократно отрицала попытки вмешательства в молдавские выборы.

«Это огромные усилия по подрыву молдавской демократии», — заявил Речан. «Они хотят укрепить свое военное присутствие в Приднестровье», — считает он. Премьер заверил, что правительство полностью сосредоточено на вступление Молдавии в ЕС.

«Можно представить, какое давление будет оказано на юго-западную часть Украины при наличии 10 тыс. солдат. И близко к Румынии, которая является государством — членом НАТО», — заключил Речан.

Кишинев считает Приднестровье «административно-территориальными единицами левобережья Днестра» и рассматривает возможность предоставления им автономии, однако статус региона остается неурегулированным вот уже более 30 лет. Страны — члены ООН, в том числе Россия, также признают Приднестровье частью Молдавии. Приднестровье считается одним из двух (наравне с Гагаузией) пророссийских регионов Молдавии. В связи с тем, что в непризнанной республике базируется около тысячи российских миротворцев в составе Оперативной группы российских войск (ОГРВ), в марте 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы признала эту территорию «зоной оккупации» России. Молдавская сторона призывает Россию к выводу войск из республики и ликвидации боеприпасов в Колбасне, Тирасполь обвиняет Кишинев и Киев в «блокаде» и настаивает на наращивании миротворческого контингента. В то же время Москва не признает суверенитет Приднестровья и не предпринимает шагов к его присоединению. После того как Молдавия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз, президент Майя Санду допустила членство Молдавии в ЕС без Приднестровья.