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Политика ,  
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Несколько домов загорелись в Каменске-Шахтинском из-за атаки дронов

В Каменске-Шахтинском Ростовской области несколько частных домов загорелись из-за падения обломков дронов. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Пожар возник в микрорайоне Лиховской, загорелись дома на улице Советской. Один человек получил ранения, его госпитализировали.

Кроме того, в Каменском районе из-за атаки дронов загорелся трансформатор, отключилась высоковольтная линия. В зоне отключения пять населенных пунктов, где живут около 2 тыс. человек.

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Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

«Из-за отключения электричества остановлено движение пассажирского поезда Адлер-Москва. Состав отводят на безопасное расстояние», — написал Слюсарь.

В ростовском Донецке упавшие обломки беспилотника вызвали ландшафтный пожар.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Ростовская область беспилотники
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