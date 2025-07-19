Несколько домов загорелись в Каменске-Шахтинском из-за атаки дронов

В Каменске-Шахтинском Ростовской области несколько частных домов загорелись из-за падения обломков дронов. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Пожар возник в микрорайоне Лиховской, загорелись дома на улице Советской. Один человек получил ранения, его госпитализировали.

Кроме того, в Каменском районе из-за атаки дронов загорелся трансформатор, отключилась высоковольтная линия. В зоне отключения пять населенных пунктов, где живут около 2 тыс. человек.

«Из-за отключения электричества остановлено движение пассажирского поезда Адлер-Москва. Состав отводят на безопасное расстояние», — написал Слюсарь.

В ростовском Донецке упавшие обломки беспилотника вызвали ландшафтный пожар.

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