Власти ФРГ согласовали с соседями план борьбы с нелегальной миграцией

Правительство ФРГ поставило перед собой цель избавить страну от прежней «политики открытых дверей» и сократить приток беженцев во всем ЕС. Что предлагают в Берлине и как на это смотрят соседние страны, разбирался РБК

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18 июля глава МВД ФРГ Александр Добриндт пригласил своих коллег из Франции, Австрии, Польши, Чехии и Дании, чтобы обсудить меры по ужесточению общеевропейской миграционной политики. На так называемый Zugspitze Summit также прибыл еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнум Бруннер. Свое название формат получил по месту проведения: встреча состоялась на самой высокой вершине Германии — горе Цугшпитце (Бавария). В связи с этим немецкие журналисты с иронией отметили, что обсуждение столь деликатной темы проходило на фоне идиллических альпийских пейзажей известного горнолыжного курорта Гармиш-Партенкирхен.

«У нас есть общий интерес к скоординированной политике, и поэтому мы объединяемся для планирования европейских инициатив по реформированию миграционной политики», — заявил в преддверии встречи Добриндт. Выступая на прошлой неделе в бундестаге, он пообещал ограничить нелегальную миграцию, отметив, что Германия больше не может «находиться в изоляции» при решении общеевропейских проблем в этой области. «Тот факт, что это (саммит) происходит в Германии, на Цугшпитце, — это сигнал о том, что Германия больше не находится в «кабине тормозного кондуктора» ЕС, а едет в локомотиве», — обобщил министр.

Показательно, что в день проведения саммита из немецкого Лейпцига в Кабул вылетел рейс с 81 гражданином Афганистана на борту, все из которых были осуждены в ФРГ за уголовные преступления. Это уже второй депортационный рейс с момента прихода к власти талибов.

По итогам саммита была принята совместная декларация под названием «Совместная работа по эффективному сокращению нелегальной миграции». В ней стороны согласились сотрудничать по пяти направлением:

прогресс в области реформы миграционного законодательства ЕС;

активизация мер по борьбе с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми;

гармонизация правовой базы для облегчения процесса депортации беженцев в третьи страны;

усиление контроля на границах ЕС, в том числе с помощью правовых изменений в этой области, учитывая, что у стран блока, граничащих с Россией и Белоруссией, «нет практических возможностей решить миграционные проблемы посредством дипломатических контактов»;

развитие стратегических партнерских отношений с третьими странами с целью эффективного управления миграцией.

Как Германия уходит от «политики открытых дверей»

Нынешний кабинет, возглавляемый главой ХДС Фридрихом Мерцем, активно критикует предшественников, которые поддерживали «политику открытых дверей», запущенную еще Ангелой Меркель. При этом основа для проведения более жесткого миграционного курса была заложена блоком ХДС/ХСС еще до его майского прихода к власти.

Так, в январе по инициативе блока через бундестаге была проведена резолюция о введении постоянного контроля на границах Германии. В нее также была включена также инициатива из 27 пунктов под названием «Изменения политики внутренней безопасности», которая предполагает расширение полномочий правоохранительных органов, а также расширение системы видеонаблюдения в стране.

Германия при этом по-прежнему остается одной из самых популярных стран для иммиграции. По данным Агентства Европейского союза по делам убежища (EUAA), в 2024 году ФРГ приняла наибольшее среди стран ЕС количество заявок на предоставление убежища — 124,3 тыс., в то время как Испания — 87,9 тыс., Италия — 85,1 тыс., а Франция — 77,4 тыс. В июне этого года запрос на предоставление убежища в Германии подали 9,4 тыс. человек.

Добриндт отмечал, что надеется развить идеи, заложенные в Европейскую реформу законодательства о убежищах (GEAS), известную также как новый Пакт о миграции и предоставлении убежища и утвержденную Евросоветом в мае 2024 года. Эта инициатива предполагает усиление контроля на внешних границах ЕС, пропорциональное распределение беженцев между странами союза и усиление борьбы с проникновением нелегалов. Страны ЕС должны привести свои национальные законодательства в соответствие с этим документом к июню 2026 года. А пока этого не произошло, Добриндт предлагает пересмотреть правило ЕС, согласно которому депортировать просителей убежища можно только в те государства, с которыми есть «связь», — с его точки зрения, стоит изучить возможность передавать процедуры предоставления убежища на аутсорсинг другим государствам.

Еще в период канцлерства Олафа Шольца Германия начала депортировать нелегальных мигрантов в Афганистан. Причем эта была не единственная инициатива «светофорной» коалиции по борьбе с нелегальной миграцией. С сентября 2024-го ФРГ на шесть месяцев ввела пограничный контроль на всех внутренних границах с другими странами ЕС, а позже продлила этот режим еще не полгода — до 15 сентября. Это решение вызвало недовольство соседей Германии — премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «это де-факто масштабное приостановление действия Шенгенской зоны». Добриндт, едва возглавив МВД, пошел еще дальше, распорядившись усилить фильтрацию на границе вплоть до отказа во въезде некоторым просителям убежища. Он также предупредил, что немецкая пограничная полиция будет возвращать просителей убежища в соседние страны.

В ответ последовала бурная реакция Варшавы, Праги, Вены и Берна. 7 июля польские власти объявили об установлении стационарного пограничного контроля на границе с Германией, а также с Литвой. Операция «Безопасный Запад», как ее называют в Варшаве, продлится как минимум до 5 августа. «Причина этого решения — общая проблема, которая есть у нас, как и у Литвы, Польши, Европейского союза, — это борьба с нелегальной миграцией», — заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк, добавив, что Варшава может отменить контроль на границе с Германией, если Берлин примет аналогичное решение. Как ожидалось, эта проблема также должна была обсуждаться на Цугшпитце.

В соответствии с Шенгенским соглашением контроль на внутренних границах зоны допустим только в качестве крайней меры. Ранее этот режим можно было продлевать максимум на два года, но в мае Евросовет одобрил возможность его продления на три года, в случае если обнаружена угроза безопасности страны, связанная, в частности, с терроризмом, организованной преступностью или внезапными несанкционированными перемещениями масс граждан третьих стран. Согласно ст. 3 Дублинского регламента, государства — члены ЕС должны рассматривать заявление об убежище, поданное гражданином третьей страны или лицом без гражданства, на своей территории, в том числе на границе или в транзитных зонах. Согласно регламенту, ответственность за рассмотрение заявлений о предоставлении убежища, как правило, несет страна первого въезда в ЕС. ФРГ впервые применила практику закрытия внутренних границ осенью 2015 года. С тех пор Берлин неоднократно продлевал этот режим на австрийско-немецкой границе, в октябре 2023 года власти ФРГ также ввели временные проверки на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией. Кроме того, Берлин закрывал границы на время Чемпионата Европы по футболу летом 2024-го, а также на период Олимпийских игр в Париже.

По мере ужесточения пограничного контроля в ФРГ стало как снижаться число незаконных пересечений границы, так и расти число отказов во везде. Однако, как отмечает die Zeit, эта тенденция начала формироваться еще при прежнем правительстве. С другой стороны, продолжает издание, хотя власти существенно увеличили число пограничников, в основном они разворачивают людей с просроченными визами или преступников, и просители убежища — лишь незначительная часть в этой статистике.

Как смотрят на миграцию в других странах ЕС

Еврокомиссар Бруннер в эфире Bayerischer Rundfunk назвал планы ФРГ ужесточить политику в области миграции «позитивными». По его словам, это «поворотный момент в миграционной политике». Бруннер также упомянул майскую инициативу Еврокомиссии, которая обязывает страны происхождения принимать лиц, получивших отказ в предоставлении убежища в ЕС, а также напомнил, что Еврокомиссия предлагает отметить правило наличия обязательной «связи» между страной ЕС и третьей страной, куда планируется отправка депортационных рейсов. «Европа взамен может многое предложить. Торговлю, экономическое сотрудничество, инвестиции», — сказал Бруннер.

В целом, соседние с Германией страны ЕС согласны с необходимостью смены миграционной политики. Власти Чехии анонсировали ее ужесточение еще в конце прошлого года. 27 июня нижняя палата парламента республики приняла закон об ужесточении правил предоставления убежища. В частности, речь идет о сокращении сроков подачи апелляций в случае отказа в убежище, а также депортации мигрантов в случае совершения им повторного преступления. Правительство Австрии рассматривает возможность приостанавливать процесс рассмотрения заявлений о предоставлении убежища в случае «значительного увеличения» числа беженцев.

Глава МВД Польши Томаш Семоняк на пресс-конференции по итогам встречи на Цугшпитце отметил, что ЕС необходимо усилить контроль на границах, поскольку «белорусские и российские спецслужбы делают все возможное», чтобы поток нелегалов в Европу рос. «Появился новый маршрут контрабандистов через страны Балтии. Мы в Польше, со своей стороны, потратили огромные средства на защиту и укрепление наших внешних границ. Там находятся 11 тыс. наших солдат и пограничников», — заявил министр, добавив, что 21 июля они вместе с Добринтом отправятся на польско-белорусскую границу, чтобы на месте оценить ситуацию. Кроме того, Семоняк поддержал инициативу ФРГ, направленную на ускоренную депортацию беженцев, которые совершили уголовные преступления. В этом контексте он упомянул не только Афганистан, но и Грузию, поскольку из этой страны, по его словам, прибывает много мигрантов, «сотни из которых потом приходится депортировать за совершение преступлений».