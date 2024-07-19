Как «объединяющая» речь Трампа превратилась в атакующую

18 июля Дональд Трамп официально принял свое выдвижение кандидатом в президенты США и выступил с первой после покушения речью. Какой она получилось и с какими призывами Трамп обратился к сторонниками — в статье РБК

Дональд Трамп (Фото: Mike Segar / Reuters)

18 июля в Милуоки (штат Висконсин) завершилась начавшаяся в понедельник конвенция (съезд) Республиканской партии США. В первый ее день Дональд Трамп был выдвинут кандидатом в президенты США от партии, в заключительный — Трамп, переживший в выходные покушение, выступил с первой после инцидента в Пенсильвании речью.

Что Трамп рассказал о пережитом покушении

Трамп начал с того, что поделился пережитым во время покушения, но пообещал, что сделает это всего единожды и больше никогда не вернется к этой теме, потому что она слишком болезненна. Всего четверть дюйма, сказал Трамп, отделяла его от смерти — спасло его то, что он решил повернуться вправо, чтобы посмотреть на выведенную в этот момент таблицу. Трамп услышал свист пули и почувствовал сильный удар по уху, притронулся к нему и на пальцах увидел кровь. «Я сразу понял, что все очень серьезно. Что на нас напали. И одним движением бросился на землю. Пули продолжали свистеть, когда очень храбрые агенты Секретной службы бросились на сцену», — продолжил он.

По его словам, самым удивительным стало то, что после первого выстрела зрители не бросились врассыпную, а остались на своих местах. «Эта огромная толпа из десятков тысяч человек стояла... и не сдвинулась ни на дюйм. На самом деле, многие из них храбро, но машинально встали, высматривая, где может быть снайпер. Они сразу поняли, что это снайпер. А затем начали указывать на него», — сказал Трамп, добавив, что это помогло избежать давки и, возможно, дополнительных жертв.

Трамп также объяснил свое решение поднять кулак, покидая сцену — по его словам, из-за того, что его ухо сильно кровоточило, некоторые зрители подумали, что он погиб: «Я увидел это на их лицах, когда выглянул [из-за трибуны]. Они не знали, что я выглядывал; они думали, что все кончено. Но я видел это и хотел сделать что-нибудь, чтобы дать им понять, что со мной все в порядке. Я поднял правую руку, посмотрел на тысячи и тысячи людей, которые, затаив дыхание, ждали, и начал кричать: «Борись, борись, борись!»

Самым сильным моментом речи Трампа стала его фраза «Я не должен здесь находиться», пишет The Washington Post. В ответ толпа начала скандировать: «Нет, ты должен». «Спасибо. Но это не так. И я скажу вам вот что: я стою перед вами на этой сцене только по милости Господа всемогущего», — ответил экс-президент. Трамп также почтил память погибшего участника митинга Кори Компараторе и отметил храбрость двух других пострадавших.

Politico отмечало, что пережитое покушение сильно изменило 45-го президента. Свыше десятка сторонников, имевших возможность пообщаться с Трампом после покушения, опрошенные изданием, описывают его так: «эмоциональный», «умиротворенный» и даже «духовный». А человек, близкий к семье бывшего президента, и вовсе назвал Трампа «смиренным в библейском смысле». «На самом деле, когда я сидел рядом с ним... в течение полутора часов, было много упоминаний о вере и Боге, и он был очень тронут этим», — рассказал другой собеседник издания, конгрессмен Джим Бэнкс, который сидел рядом с Трампом на одном из мероприятий конвенции.

Насколько объединяющей вышла речь Трампа

Трамп после покушения сказал, что решил написать новый вариант выступления. «Моя [изначальная] речь была невероятно зажигательной. Она была жесткой — действительно хорошей, действительно жесткой. [Прошлой ночью] я ее выбросил. Я думаю, было бы очень плохо, если бы я встал на сцену и начал возмущаться тем, какие все ужасные, коррумпированные и нечестные, даже если это и правда», — пояснил он, сказав, что решил сделать свою речь более объединяющей.

В самом начале своего выступления Трамп действительно заявил, что в случае победы хочет стать президентом для всех американцев, поскольку быть президентом лишь для половины — это не победа: «Вместе мы начнем новую эру безопасности, процветания и свободы для граждан любой расы, религии, цвета кожи и вероисповедания. Разногласия и раскол в нашем обществе должны быть устранены. Мы должны устранить их как можно скорее. Как американцы, мы связаны единой судьбой. Мы поднимемся вместе. Или мы распадемся».

Но вскоре речь Трампа приняла традиционное направление — он двинулся «протоптанной дорожкой», отмечает Wall Street Journal. Республиканец назвал нелегальную иммиграцию угрозой для рабочих мест в США, уголовные обвинения против себя охарактеризовал как политическую месть, а дальше перешел к оскорблениям своих оппонентов, включая «сумасшедшую Нэнси Пелоси».

При этом он не называл по имени действующего президента США Джо Байдена и его вице-президента Камалу Харрис, обратило внимание агентство Associated Press: «Я собираюсь использовать этот слово только один раз. Байден. Я больше не собираюсь использовать это имя. Только один раз. Ущерб, который он нанес этой стране, немыслим!» Такой подход может быть вызван неопределенностью в рядах самих демократов, часть из которых призывает Байдена сняться с выборов, предположили журналисты AP. По их гипотезе, Трамп либо не уверен в том, с кем он на самом деле столкнется осенью, либо же настолько верит в свою победу, что уже не считает нужным подвергать Байдена частым нападкам.

Трамп также вновь назвал COVID-19 «китайским вирусом» и сказал, что демократы «использовали COVID для жульничества» на выборах 2020 года. Советники Трампа советовали ему не слишком акцентировать внимание на прошлой президентской гонке и своем несогласии с ее результатами, однако он не сумел удержаться от «одного из своих главных хитов», иронизирует WSJ. «У нас был ужасный результат, которому мы никогда не позволим повториться», — заявил Трамп.

Что Трамп пообещал сторонникам

Не обошлось и без новой порции предвыборных обещаний. Трамп пообещал положить конец нелегальной миграции, которую он называет «вторжением», с помощью закрытия границы с Мексикой и возобновления строительства на ней стены. «Величайшее вторжение в истории происходит прямо здесь, в нашей стране. Они прибывают со всех уголков земли, не только из Южной Америки, но и из Африки, Азии, с Ближнего Востока <...> Они выходят из тюрем. Они выходят из психиатрических лечебниц», — сказал он, сравнив мигрантов с людоедом Ганнибалом Лектером, персонажем романа Томаса Харриса «Молчание ягнят».

Трамп также сказал, что его администрация добьется снижения инфляции и цен на энергоносители, нарастив объемы их добычи внутри страны, введет более жесткие тарифы на товары как союзников, так и противников США, снизит налоги для американских корпораций с 21 до 15%, «вернет американскую мечту» и построит американский аналог израильской системы ПВО «Железный купол».

Трамп подчеркнул, что администрация Байдена унаследовала от него «мир во всем мире», но превратила его в «планету войны». «Я положу конец всем международным кризисам, которые создала нынешняя администрация, включая ужасную войну с участием России и Украины, которая никогда бы не случилась, если бы я был президентом. И войну, вызванную нападением [ХАМАС] на Израиль, которая никогда бы не случилась, если бы я был президентом. Иран был разорен. У Ирана не было денег. Сейчас у Ирана $250 млрд. Они заработали все это за последние два с половиной года. Они были на мели», — напомнил он.

Трамп также рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы сказал про него: «Россия боялась его. Китай боялся его. Все боялись его. При нем ничего бы не случилось». А затем похвастался, что «способен остановить войны одним лишь телефонным звонком». «Я был первым президентом в современной истории, который не развязал новых войн», — подчеркнул он.

Трамп пообещал наладить отношения с Северной Кореей и ее лидером Ким Чен Ыном в случае своего возвращения в Белый дом: «[Когда я был президентом], я поладил с ним, и мы остановили запуски ракет из Северной Кореи. Сейчас Северная Корея снова капризничает. Но когда мы вернемся, я налажу с ним контакт. Он тоже хотел бы, чтобы я вернулся. Я думаю, он скучает по мне, если хотите знать правду».

Трамп начал с крайне эмоционального и личного рассказа о пережитом покушении — пожалуй, самого трогательного из всех, с которыми когда-либо выступали кандидаты в президенты США, резюмирует обозреватель Politico Джефф Гринфилд, но как только эта история закончилась, его речь превратилась в самое обычное выступление на предвыборном митинге с заготовленным текстом, который он произносил монотонным голосом, похожим на объявления в автобусе, то и дело прерываясь на долгие отступления, импровизированные рифмы и шутки, а также причитания вроде «никогда не видел ничего подобного» и «такого никогда раньше не было». «Даже после того, что для любого стало бы событием, изменившим его жизнь, Трамп оставался Трампом», — заключил Гринфилд.

С ним согласен колумнист USA Today Рекс Хуппке. По его мнению, в начале своего выступления Трамп пытался представить себя изменившимся человеком и поначалу все шло хорошо, но стоило ему отклониться от текста на телесуфлере, как его речь становилась похожа на «параноидальный джаз, поток жалоб и хвастовства в свободной форме». «Он возвращался к телесуфлеру, но было ясно, что вернулся настоящий Трамп — обиженный и злой», — выносит свой вердикт Хуппке.