Власти сообщили о ракетном ударе по Луганску
ПВО сработала в Луганске, звуки ее работы слышны в разных частях города, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственного корреспондента. О ракетном обстреле ВСУ, работе ПВО и взрывах в городе сообщает депутат народного совета ЛНР Юрий Юров.
«Луганскинформ» также публикует фото и видео дыма, как сообщается, над территорией города. Еще до взрывов на улице Лутугинская загорелся магазин «7 морей», с места пожара исходит густой черный дым.
«Предположительно было использовано порядка 3-х ракет ATACMS американского производства. В результате падения обломков, возникло возгорание лесополосы», — написал подполковник в отставке Андрей Марочко. Сведения о сбитых ракетах ATACMS и падении обломков за чертой города подтвердили «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Месяц назад, в начале июня, Луганск был атакован ракетами ATACMS. Обрушился подъезд жилого дома, еще более десяти зданий и сооружений в районе получили повреждения. Шестеро человек погибли, еще семь удалось достать из-под завалов. Больше 60 пострадали.
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