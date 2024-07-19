Путин назначил начальника экспертного управления президента
Экспертное управление президента возглавил Денис Агафонов, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
До этого Агафонов был заместителем главы управления президента по внешней политике, которым руководит Игорь Неверов. В 2010-2015 годах он участвовал в программе «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров».
Экспертное управление занимается «экспертно-аналитическим обеспечением» реализации конституцинных полномочий президента, готовит необходимые ему и руководителю администрации президента экспертные заключения и аналитические доклады.
С 2013 года начальником управления был Владимир Симоненко, который сейчас возглавляет управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета.
В июне Путин изменил структуру администрации президента, упразднив управление по обеспечению деятельности Государственного совета. Согласно его указу, в администрации президента будет 28 самостоятельных управлений, среди которых - экспертное. В середине мая Путин назначил новый состав администрации президента.
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