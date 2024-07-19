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Новое правительство 2024 ,  
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Путин назначил начальника экспертного управления президента

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Новое правительство 2024
Денис Агафонов ранее был заместителем главы управления президента по внешней политике. Он возглавил экспертное управление, которое готовит для президента экспертные заключения и аналитические доклады
Денис Агафонов
Денис Агафонов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Экспертное управление президента возглавил Денис Агафонов, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

До этого Агафонов был заместителем главы управления президента по внешней политике, которым руководит Игорь Неверов. В 2010-2015 годах он участвовал в программе «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров».

Экспертное управление занимается «экспертно-аналитическим обеспечением» реализации конституцинных полномочий президента, готовит необходимые ему и руководителю администрации президента экспертные заключения и аналитические доклады.

В администрации президента появятся пять новых управлений
Политика
Владимир Путин

С 2013 года начальником управления был Владимир Симоненко, который сейчас возглавляет управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета.

В июне Путин изменил структуру администрации президента, упразднив управление по обеспечению деятельности Государственного совета. Согласно его указу, в администрации президента будет 28 самостоятельных управлений, среди которых - экспертное. В середине мая Путин назначил новый состав администрации президента.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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