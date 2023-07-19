Что происходит в Крыму во время пожара на полигоне. Фоторепортаж

Из-за пожара власти перекрыли участок трассы «Таврида». При движении со стороны Симферополя нужно свернуть на старую дорогу в районе села Льговское. Выехать на трассу можно через пгт Первомайское или Феодосию. В обратную сторону можно проехать так же или по дороге Феодосия — Белогорск