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Что происходит в Крыму во время пожара на полигоне. Фоторепортаж

Кадры из поселков рядом с загоревшимся в Крыму полигоном

Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на полигоне в Кировском районе. Из-за пожара перекрыли трассу «Таврида», жителей ближайших населенных пунктов решили эвакуировать. Обстановка в Крыму — в фоторепортаже РБК
Вид на пожар на войсковом полигоне в Кировском районе. Причины возгорания, по словам&nbsp;Сергея Аксенова, установят следственные органы
Фото: Михась Сибилевский / ТАСС

Вид на пожар на войсковом полигоне в Кировском районе. Причины возгорания, по словам Сергея Аксенова, установят следственные органы

Из-за пожара власти перекрыли участок трассы &laquo;Таврида&raquo;. При движении со стороны Симферополя нужно свернуть на старую дорогу в районе села Льговское. Выехать на трассу можно через пгт Первомайское или Феодосию. В обратную сторону можно проехать так&nbsp;же или по дороге Феодосия&nbsp;&mdash; Белогорск
Фото: РБК

Из-за пожара власти перекрыли участок трассы «Таврида». При движении со стороны Симферополя нужно свернуть на старую дорогу в районе села Льговское. Выехать на трассу можно через пгт Первомайское или Феодосию. В обратную сторону можно проехать так же или по дороге Феодосия — Белогорск

В связи с пожаром в Крыму создали оперативный штаб, его возглавил глава региона Сергей Аксенов (на фото в центре)
Фото: РБК

В связи с пожаром в Крыму создали оперативный штаб, его возглавил глава региона Сергей Аксенов (на фото в центре)

Сотрудники ДПС на трассе &laquo;Таврида&raquo;
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Сотрудники ДПС на трассе «Таврида»

Обстановкой в селе Айвазовское недалеко от пожара
Фото: РБК

Обстановкой в селе Айвазовское недалеко от пожара

Село Айвазовское
Фото: РБК

Село Айвазовское

Из ближайшей зоны рядом с пожаром власти решили временно эвакуировать жителей четырех населенных пунктов. Всего планируется вывезти около двух тысяч человек
Фото: РБК

Из ближайшей зоны рядом с пожаром власти решили временно эвакуировать жителей четырех населенных пунктов. Всего планируется вывезти около двух тысяч человек

Фото: РБК
Фото: РБК
Теги
мультимедиа Пожар полигон Крым
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