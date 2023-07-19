Что происходит в Крыму во время пожара на полигоне. Фоторепортаж
Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на полигоне в Кировском районе. Из-за пожара перекрыли трассу «Таврида», жителей ближайших населенных пунктов решили эвакуировать. Обстановка в Крыму — в фоторепортаже РБК
Вид на пожар на войсковом полигоне в Кировском районе. Причины возгорания, по словам Сергея Аксенова, установят следственные органы
Из-за пожара власти перекрыли участок трассы «Таврида». При движении со стороны Симферополя нужно свернуть на старую дорогу в районе села Льговское. Выехать на трассу можно через пгт Первомайское или Феодосию. В обратную сторону можно проехать так же или по дороге Феодосия — Белогорск
В связи с пожаром в Крыму создали оперативный штаб, его возглавил глава региона Сергей Аксенов (на фото в центре)
Сотрудники ДПС на трассе «Таврида»
Обстановкой в селе Айвазовское недалеко от пожара
Село Айвазовское
Из ближайшей зоны рядом с пожаром власти решили временно эвакуировать жителей четырех населенных пунктов. Всего планируется вывезти около двух тысяч человек