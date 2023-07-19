Песков сообщил о докладе Путину из-за пожара на полигоне в Крыму
Песков: президенту Владимиру Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму, ситуация на месте уточняется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Отвечая на вопрос о том, доложили ли Путину о ситуации с пожаром на полигоне в Крыму, Песков заявил: «Разумеется, докладывается президенту. Вы знаете, что [глава Крыма Сергей] Аксенов очень оперативно отреагировал. Мы знаем, что там было возгорание. Меры принимаются. Ситуация уточняется. Пока большего я сказать не могу».
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