Песков сообщил о докладе Путину из-за пожара на полигоне в Крыму

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Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму, ситуация на месте уточняется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос о том, доложили ли Путину о ситуации с пожаром на полигоне в Крыму, Песков заявил: «Разумеется, докладывается президенту. Вы знаете, что [глава Крыма Сергей] Аксенов очень оперативно отреагировал. Мы знаем, что там было возгорание. Меры принимаются. Ситуация уточняется. Пока большего я сказать не могу».

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