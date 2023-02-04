Российские силы выбили ВСУ с западных окраин Двуречного

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Российские вооруженные силы выбили солдат ВСУ из западных окраин населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«На купянском направлении силы ВСУ выбиты с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области», — говорится в сообщении.

Также Минобороны сообщило об уничтожении в общей сложности 195, украинских военных: 100 на краснолиманском направлении, 60 на донецком и 35, на южно-донецком и запорожском направлениях.

Кроме того, в Минобороны отчитались об уничтожении украинской военной техники: гаубице «Мста-Б», гаубице «Акация», БМ-21 «Град», 13 БЛА, четырех снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS, а также одной тактической ракеты «Точка-У».

Ранее Минобороны сообщило об обмене военнопленными с Украиной. На родину вернулись 63 российских военнослужащих, среди них лица «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей Объединенных Арабских Эмиратов. Украина сообщила о возвращении 116 своих солдат.