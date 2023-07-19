В Крыму объяснили эвакуацию после взрывов на полигоне перестраховкой

Эвакуация жителей из населенных пунктов вблизи полигона в Крыму, где произошли пожар и детонация боеприпасов, проводится для перестраховки, объяснил глава парламента региона Константинов. По его словам, никто не пострадал

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Решение об эвакуации жителей четырех населенных пунктов, находящихся неподалеку от полигона в районе Старого Крыма, где продолжаются пожар и детонация снарядов, принято в целях перестраховки, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что люди смогут вернуться в свои дома, когда закончат взрываться боеприпасы и будут ликвидированы последствия пожара. «По опыту, который у нас имеется, думаю, день-два. Это не длительная эвакуация», — подчеркнул Константинов.

Он добавил, что информации о повреждении гражданских объектов не поступало. В результате инцидента никто не пострадал, сказал парламентарий.

Пожар на полигоне в Кировском районе Крыма произошел в ночь на 19 июля, после чего началась детонация боеприпасов. В связи с этим власти полуострова перекрыли трассу «Таврида» на участке с 118-го по 130-й километр. Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов объявил о временной эвакуации жителей четырех населенных пунктов, находящихся поблизости от полигона, — более 2 тыс. человек.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, что движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск — Феодосия.

В Крыму организовали оперативный штаб, его возглавил губернатор Аксенов. Он говорил, что на месте работают «все профильные службы».