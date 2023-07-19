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Экономист из США ушла с поста в ЕК из-за критики назначения американца

FT: экономист из США ушла из ЕК из-за желания Макрона видеть на ее посту европейца
Профессор Йельской школы менеджмента Фиона Скотт Мортон отказалась от назначения главным экономистом в отделе конкуренции ЕК после критики со стороны Макрона, который не желал видеть на этом посту выходца из США
Фиона Скотт Мортон
Фиона Скотт Мортон (Фото: Wikimedia Commons)

Американский экономист, профессор Йельской школы менеджмента Фиона Скотт Мортон, которую недавно назначили главным экономистом Генерального директората по конкуренции Европейской комиссии (ЕК), ушла в отставку из-за позиции президента Франции Эмманюля Макрона по поводу ее назначения, передает The Financial Times.

Об отставке Скотт Мортон сообщила в своем Twitter исполнительный вице-президент ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. По ее словам, решение профессора вызывает сожаление, однако его приняли с уважением.

Как отмечает FT, назначение Скотт Мортон на пост главного экономиста в отделе конкуренции ЕК вызвало негативную реакцию со стороны Макрона, который назвал это решение «чрезвычайно тревожным», заявив, что на эту должность лучше было бы найти «великого европейца».

«Франция была среди государств — членов ЕС, настаивающих на том, чтобы Европа культивировала свою «стратегическую автономию». <...> Париж раздражала перспектива, что на ответственный пост в одном из самых влиятельных управлений комиссии будет назначена бывший экономист Минюста США, которая когда-то работала консультантом таких технологических гигантов, как Apple и Amazon», — говорится в статье.

Государственный секретарь по делам Европы Лоуренс Бун сообщила в интервью FT, что позиция Франции в отношении Скотт Мортон не является «чем-то личным», но основана на необходимости избежать потенциального конфликта интересов. Газета отмечает, что главный экономист в отделе конкуренции ЕК должен участвовать в антимонопольных расследованиях в отношении крупных американских компаний, поэтому некоторые члены ЕС выступают за назначение на эту должность европейца.

Фиона Скотт Мортон родилась в феврале 1967 года. Она окончила Йельский университет и занимала должность замдекана Йельской школы менеджмента с 2007 по 2010 год. С 2011 по 2012 год она работала в антимонопольном отделе Министерства юстиции США, где руководила командой из почти 50 экономистов, занимавшихся расследованием слияний и поглощений. После этого она вернулась к преподаванию и написала множество научных статей.

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Макрон неоднократно выступал за большую независимость Евросоюза в отношениях с США. В апреле он предложил сформулировать новую экономическую доктрину ЕС, которая, по его мнению, позволила бы гарантировать независимость блока и сохранение его ценностей. Тогда же он отметил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США с Китаем из-за Тайваня.

В феврале 2021 года он также заявлял о готовности Франции выйти из НАТО, поскольку задачи блока «больше не соответствуют политической логике». За несколько лет до этого он также говорил о «смерти мозга» НАТО. После начала российской спецоперации на Украине он пересмотрел свои взгляды.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Эмманюэль Макрон Франция Евросоюз Еврокомиссия США
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