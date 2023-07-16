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Китай проверят на соответствие стандартам Транстихоокеанского партнерства

Китай проверят на соответствие «высоким стандартам» Транстихоокеанского партнерства
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Транстихоокеанское партнерство (ТТП) намерено проверить Китай и Тайвань на соответствие «высоким стандартам» этого соглашения, перед присоединением государств к нему. Об этом говорится в совместном заявлении стран-участниц, принятом по итогам встречи в Окленде (Новая Зеландия) 16 июля.

Встреча проходила на уровне министров торговли 11 стран-участниц: Австралии, Брунея, Канады, Чили, Малайзии, Мексики, Перу, Новой Зеландии, Вьетнама, Сингапура и Японии. Пакт на мероприятии подписала Великобритания, став, таким образом, 12-й участницей соглашения.

«Участники в настоящее время проводят процесс сбора информации о том, могут ли страны-претенденты соответствовать высоким стандартам ТТП, принимая во внимание их опыт выполнения своих торговых обязательств», — говорится в совместном в заявлении.

Кроме Китая и Тайваня, чей суверенитет не признает Пекин, заявки на вступление в ТТП также подали Украина, Коста-Рика, Уругвай и Эквадор. Присоединиться к организации следующим должен Китай, если участники будут руководствоваться очередностью подачи заявок, отмечает Reuters. Однако де-факто решение о порядке присоединения стран принимается членами организации коллективно, пишет агентство. Как заявил на пресс-конференции министр торговли Новой Зеландии Дэмиен О'Коннор (страна председательствовала на встрече), конкретных временных рамок для рассмотрения каждой заявки нет.

Китай, как отмечает Reuters, столкнулся со сложностями, пытаясь присоединиться к организации. В частности, ТТП требует от участников отменить или значительно снизить тарифы для международной торговли, открыть рынки услуг и инвестиций, установить определенные правила конкуренции и требования в отношении прав интеллектуальной собственности. Также необходимо создать определенные ТТП условия для защиты прав иностранных компаний.

Транстихоокеанское партнерство — это преференциальное торговое соглашение, направленное на снижение тарифов в торговле для стран-участниц. Оно было подписано в 2016 году в Окленде. Документ предусматривает создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По замыслу администрации бывшего американского президента Барака Обамы, соглашение должно было связать США с быстрорастущими рынками Азиатско-Тихоокеанского региона, где сосредоточено 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Вашингтон был одним из главных инициаторов его подписания.

Изначально соглашение подписали 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу. Китай в этом проекте не участвовал. Однако в январе 2017 года экс-президент США Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из договора, посчитав его невыгодным для страны.

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Теги
Транстихоокеанское партнерство Китай Тайвань
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