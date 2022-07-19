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Песков увидел в заявлениях Киева подтверждение необходимости спецоперации

По его словам, заявления замглавы Минобороны Украины Гаврилова о планах атаковать Черноморский флот и вернуть Крым «содержат притязания на российскую территорию», поэтому Киев необходимо «избавить» от подобных руководителей
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Заявления Минобороны Украины о планах уничтожить Черноморский флот и вернуть Крым лишь подтверждают оправданность российской военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», — сказал он.

О планах уничтожить Черноморский флот в интервью The Times говорил замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов. «От российского Черноморского флота исходит постоянная угроза. Учитывая новые технологии и возможности, которые мы получили, мы должны разобраться с этой угрозой. <...> Рано или поздно этот флот станет нашей целью», — заявил Гаврилов.

Он добавил, что Украина планирует вернуть контроль над Крымом. Для этого Киев обсуждает с западными партнерами возможность использовать поставленное из-за рубежа оружия для ударов по находящимся там подразделениям российских вооруженных сил. «Крым — это украинская территория, поэтому любая находящаяся там цель для нас легитимна», — считает замминистра. Он отметил, что Украина может вернуть Крым как дипломатическим, так и военным путем, и «надо очень хорошо подумать, как будет правильно».

Песков заявил, что о возобновлении переговоров с Украиной речь не идет
Политика
Дмитрий Песков

Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Владимир Скибицкий предупреждал, что Киев может использовать американские РСЗО HIMARS для ударов по российским объектам в Крыму, который является «хабом перемещения всей российской техники, боеприпасов и вооружения» на юг Украины. Он отметил и угрозу со стороны Черноморского флота, из акватории которого совершаются ракетные пуски на украинскую территорию.

В свою очередь советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявлял, что данное западным партнерам обещание не бить из иностранного оружия по целям на российской территории не распространяется на Крымский мост — он может стать целью ВСУ, как только «появится первая техническая возможность».

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Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев в ответ предупредил выступающих с подобными заявлениями «экзальтированных кровавых клоунов» на Украине о «судном дне».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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