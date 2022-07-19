В Госдепе заявили об озабоченности смертью британца в ДНР
Госдеп США «огорчен и глубоко озабочен» смертью британца Пола Ури, который попал в плен к военным Донецкой народной республики (ДНР) заявил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс в Twitter.
«Мы огорчены и глубоко озабочены в связи со смертью Пола Ури — британского гуманитарного работника, который был захвачен Россией», — написал он.
Так Прайс ответил на заявление британского МИДа Лиз Трасс от 15 июля, в котором она обвиняла Россию в смерти подданного своей страны. Военного взяли в плен военные ДНР, о его смерти в тот день сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова, которая назвала Ури наемником. Уполномоченный утверждала, что Ури оставался в плену с апреля, его поймали при попытке прорваться через блокпост, находящийся под контролем военных республики. Затем его поместили в учреждение уголовно-исполнительной системы.
При медосмотре у британца выявили сахарный диабет, поражения дыхательной системы и почек, а также заболевания сердечно-сосудистой системы, ему оказали необходимую помощь, говорила Морозова. Она утверждала, что Ури подавлен, и связывала его состояние с «безразличием к его судьбе на родине».
Омбудсмен обвиняла британские власти в нежелании выходить на контакт по обмену военнопленного. По ее словам, всю информацию о пленении Ури в Лондоне проигнорировали. В МИД ДНР посоветовали Британии вести переговоры с властями республики, а не с Москвой, если она «действительно хочет помочь своим поданным».
По данным Би-би-си, 40-летний Ури был независимым волонтером и координировал свою деятельность с одной из некоммерческих организаций. В плен он попал вместе с Диланом Хили 25 апреля при попытке вывезти на машине семью из Запорожья.
Трасс после смерти мужчины заявила, что Ури взяли в плен, когда он «выполнял гуманитарную работу», и возложила ответственность за его гибель на Россию.Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ заявила, что Лондон политизирует смерть наемника и проявляет безразличие по отношению к своим гражданам.