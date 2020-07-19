Трамп объявил о переходе на «телефонные митинги» из-за пандемии

Трамп заменил традиционные предвыборные митинги на «телефонные». В июне он провел очную встречу со сторонниками в городе Талса, после чего местный департамент здравоохранения заявил о вспышке коронавируса, связав ее с митингом

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Президент США решил заменить очные предвыборные митинги со своими сторонниками на телефонные из-за угрозы коронавируса, сообщил телеканал CNN.

«Будет сложно устраивать массовые митинги, пока все не разрешится. Поэтому я буду проводить телефонные митинги. Мы будем называть их «митингами Трампа», но будем делать это по телефону», — заявил президент США.

Накануне, 18 июля, Трамп уже провел предвыборный митинг в новом формате со своими избирателями из штата Висконсин. Мероприятие длилось 23 минуты и получило название «первого в истории ТЕЛЕ-ралли». В ходе него президент прокомментировал различные темы, в том числе распространение коронавируса, влияние его на экономику и повышение безработицы.

Решение заменить предвыборные митинги в традиционном формате на телефонные Трамп принял после инцидента с митингом в городе Талса, штат Оклахома, который состоялся 20 июня. После этого ралли местный департамент здравоохранения заявил о вспышке случаев заражения коронавирусом, связав ее с проведенным митингом, сообщила The New York Times.