Почти 70% россиян заявили о хорошем отношении к Украине

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), больше двух третей граждан России (68%) хорошо относятся к Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

Из них 56% сказали, что относятся к стране-соседу в основном хорошо, еще 12% респондентов — очень хорошо.

В свою очередь, 12% россиян заявили, что в основном плохо относятся к Украине, а еще 9% — очень плохо. 11% граждан России затруднились ответить на этот вопрос.

Также 50% опрошенных рассказали, что никогда не были на Украине. При этом 21% сообщил, что посещал эту страну в качестве туриста или гостил у родственников. 4% респондентов заявили, что родились или жили какое-то время на территории Украины.