Турция заявила об угрозе ослабления НАТО из-за конфликта вокруг С-400

По мнению министра обороны Турции, исключение Турции из программы F-35 негативно скажется на всем альянсе и особенно на его южном фланге

Хулуси Акар (Фото: Минобороны Турции / AP)

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что исключение Вашингтоном Анкары из программы F-35 в качестве ответной меры на поставки в страну российских С-400, окажет «неблагоприятное» воздействие на мощь НАТО, особенно на ее южный фланг. Такое заявление Акар сделал агентству Anadolu после инспекции войск, развернутых вдоль границы страны с Сирией.

«Одностороннее решение попытаться отстранить Турцию от проекта не имеет законного обоснования», — заявил министр обороны.

На этой неделе на фоне продолжающихся поставок компонентов С-400 в Турция, Вашингтон заявил о невозможности дальнейшего участия Анкары в программе истребителей F-35.

МИД Турции ранее, комментируя эти заявления, предупредил, что США идут по «ошибочному пути», что грозит нанести непоправимым уроном отношениям двух стран — членов Североатлантического альянса. Анкара призвала Вашингтон отказаться от исключения Анкары из программы по производству истребителей F-35.