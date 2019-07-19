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В конгресс США внесли проект новых санкций против России
Поводом на этот раз послужил инцидент в Керченском проливе. Американские законодатели предлагают наказать 24 представителя ФСБ за «незаконное задержание» украинских моряков и кораблей
Украинские моряки на заседании Лефортовского суда Москвы (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

В конгресс США внесен законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act, SAILORS Act). Соответствующее заявление опубликовано на сайте одного из авторов законопроекта, члена палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур. Другими авторами инициативы выступили ее коллеги по палате демократ Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик.

«Конгресс Соединенных Штатов продолжает решительно осуждать опасное нападение России на военно-морской флот Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков», — говорится в совместном заявлении авторов законопроекта. «Международное сообщество не должно бездействовать, поскольку Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире. Соединенные Штаты и свободный мир должны усилить наказание для России за ее нападения до тех пор, пока каждый из 24 украинских моряков не вернется домой и суда не будут освобождены», — призывают конгрессмены.

Общество
Суд в Москве продлил арест 24 задержанным в Керченском проливе морякам

Законопроект предусматривает введение санкций в отношении 24 высокопоставленных представителей ФСБ России их ближайших соратников. Авторы законопроекта призвали остальных коллег по палате поддержать их инициативу.

Политика
Путин назвал Порошенко инициатором инцидента в Керченском проливе

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре минувшего года. Три корабля ВМС Украины, по утверждению ФСБ, вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупредительные сигналы. В итоге с применением огня суда были захвачены, моряки арестованы. Киев назвал действия Москвы агрессией. Россия настаивает, что со стороны Украины была предпринята провокация.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: конгресс США, Санкции, Керченский пролив
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