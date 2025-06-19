Нетаньяху приехал на место удара Ирана по больнице

Биньямин Нетаньяху посетил больничный комплекс «Сорока» в Беэр-Шеве, Израиль, после того, как в него попала ракета, выпущенная из Ирана, 19 июня 2025 года (Фото: Marc Israel Sellem / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал на место удара ракеты Ирана рядом с больницей «Сорока» в Беэр-Шеве.

«Мы наносим точечные удары по военным целям, ядерным объектам и ракетным установкам. А они бьют по больнице, где люди даже не могут встать и укрыться», — заявил Нетаньяху на месте. По его словам, в этом разница между Ираном и Израилем.

По последним данным службы MADA, в результате утреннего ракетного обстрела Израиля пострадали 137 человек.

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Ранее Нетаньяху обещал Ирану расплату за удар. Иран, комментируя удар, заявлял, что целью был штаб киберкомандования армии Израиля и лагерь армейской разведки в технологическом парке Гав-Ям, расположенном рядом с больницей «Сорока». «Больница подверглась воздействию только взрывной волны и не получила серьезных повреждений», — утверждали власти Ирана.